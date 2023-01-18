Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке

Председатель ДПК «Карасиха» Ольга Титова отметила, что в технической документации также предусмотрены водоотстойники — места, куда куда попадает техническая вода и потом сбрасывается в ближайшие водоемы. Ближайшая река — Карасиха, которая является одним из источников Леневского водохранилища, уверяет председатель дачного кооператива. В проектной документации, которая есть в распоряжении редакции TagilCity.ru, говорится только о «водоприемнике сточных вод» — ручье Бешеный, который впадает в Леневское водохранилище. По заверению разработчиков документации, работы не повлияют на водоем.