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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке

Сегодня, 05:21
Фото: TagilCity.ru
Тагильчане возмущены предстоящей добычей строительного камня близ санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный». Производить работы намеревается компания «Тагильский щебень». На каких основаниях планируется это делать, кто выступает против и что говорят ведомства — в материале TagilCity.ru.

«На картах мы не существуем»

Территория для разработки недр Анатольского месторождения строительного камня, о которой идет речь, принадлежит Горноуральскому городскому округу. Место располагается в 3 км от ж/д станции «Анатольская» и в 26 км от Нижнего Тагила, а также близ детского лагеря «Звездный» и санатория-профилактория «Леневка».

А вы вообще чем руководствовались, когда выбирали эту территорию? Здесь и санаторий, и детский лагерь. Как теперь вы думаете, к нам будут приезжать люди, зная о добыче по-соседству? — обратилась директор санатория «Леневки» Римма Ильина к представителю ООО «Тагильский щебень».

Кроме того, там располагаются два дачных кооператива «Карасиха» и «Сосновый». Председатель Ольга Титова пояснила, что о предстоящих буровзрывных работах по добыче щебня они узнали в конце 2022 года. Самое интересное, по ее словам, что в техпроекте нет информации о жилых домах дачного кооператива.

Мы заказали работу кадастровых инженеров, которые подтвердили, что на границе карьера нарушены нормативы, которые установлены государством. Прокурор [природоохранный; на комиссии в Думе 17 января — прим.ред.] говорил, что лицензия получена, проекты сделаны. Но в техпроектах не указано даже грамма информации, что там расположены жилые дома. Нас полностью нет в проекте, нас не существует. Я считаю, что тут произошла дезинформация со стороны «Тагильского щебня» тех органов, которые выдают данные лицензии, — отметила Ольга Титова.
Депутаты обсудили разработку карьера под Нижним ТагиломДепутаты обсудили разработку карьера под Нижним Тагилом
Депутаты обсудили разработку карьера под Нижним ТагиломДепутаты обсудили разработку карьера под Нижним Тагилом
Депутаты обсудили разработку карьера под Нижним ТагиломДепутаты обсудили разработку карьера под Нижним Тагилом
Депутаты обсудили разработку карьера под Нижним Тагилом
Фото: 1MI

«Законных препятствий для осуществления деятельности нет»

Представитель ООО «Тагильский щебень» в своей речи на заседании комиссии думы 17 января отметил, что выбор места для разработки зависит напрямую от расположения самого месторождения. Щебень — востребованный материал для строительства дорог и домов.

Месторождение разведано в 2003–2005 годах за счет средств бюджета Свердловской области. Производительность карьера по горной массе определена в объеме 500 тыс.м³ строительного камня в год, — сообщается в проекте.

Прежде чем начать работы по добыче щебня, нужно согласовать вырубку леса на площади 150 га в пригороде Нижнего Тагила. Как пояснил Григорий Битюков, прокурор Нижнетагильской межрайонной Природоохранной прокуратуры, проекта освоения лесов у добытчиков на момент проверки не было. Такой технический документ позволит вырубить лес на определенной площади в определенном объеме.

Основное предназначение лесов в тех местах большей частью — эксплуатационные. Заготовка древесины будет проведена под этот проект. Компенсация уже проведена предоставлением равнозначного по площади участка на территории тагильского лесничества, которым придан статус защитных лесов, — отметил Григорий Битюков.

На данном этапе, по словам природоохранного прокурора, законодательного запрета к осуществлению деятельности ООО «Тагильский щебень» нет. И то, как будет происходить фактическая деятельность, будет контролировать надзорный орган.

Григорий Битюков — природоохранный прокурор Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

Как сохранить деятельность санатория?

Интересно, что участие общественности в части согласования разработки месторождения не предусмотрен законодательством. Так, общественных слушаний, где люди бы высказались о хозяйственной деятельности, не предусмотрено, отметил природоохранный прокурор, поскольку «данный объект не является объектом государственной экологической экспертизы».

Вопрос сохранения деятельности санатория, по заверению Битюкова, это государственно-управленческое решение, а не решение надзорного органа — природоохранной прокуратуры. У присутствующих на обсуждении на заседании комиссии 17 января возник вопрос: можно ли территорию, на которой располагаются тагильские учреждения, перевести в статус особой? Тагильский прокурор подсказал, что можно обратиться к некоторым законам.

Есть закон о санаториях и курортах, есть постановление правительства, которое регламентирует эту процедуру, есть уполномоченный орган государственной власти на территории Свердловской области —  Минздрав. Нужно с ними этот вопрос прорабатывать. Есть сроки рассмотрения документов, обоснований. Это [длительность всей процедуры — прим.ред.] зависит от интересанта, стремления к результату.

Другой вопрос — защита Леневского водохранилища. По заверению Григория Битюкова, документов, защищающих водоем, нет. Кроме того, нет и документов о наличии зоны санитарной охраны.

Если бы зоны были поставлены на кадастровый учет и при принятии соответствующих государственно-управленческих решений, в том числе с точки зрения закона, это можно было бы оценить. В настоящий момент по закону препятствий для осуществления деятельности нет, — пояснил Битюков.

По словам природоохранного прокурора, права начать разработку у компании не отнимает и тот факт, что срок осуществления деятельности истек в 2021 году. Однако, по его мнению, коммерческое предприятие может с социальной точки зрения отказаться от бизнеса. А может и не отказываться. 

В Нижнем Тагиле обсудили разработку Анатольского месторожденияВ Нижнем Тагиле обсудили разработку Анатольского месторождения
В Нижнем Тагиле обсудили разработку Анатольского месторождения
Фото: TagilCity.ru

Спикер думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн: «Я не согласен с уважаемым прокурором»

Председатель гордумы Вадим Раудштейн, который в свое время активно участвовал в истории 2013 года с Юрьевым камнем, в своей речи 17 января упомянул ряд важных документов, без которых, по его заверению, начать разработку нельзя по закону.

Я, конечно, не так погрузился в эту тему, как с Юрьев камнем, но я не согласен с уважаемым прокурором. Если обратиться к условиям пользования участка недр, то тут написано, что добычу гранита необходимо начать после получения необходимых разрешений контролирующих органов, — отметил Раудштейн.
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Спикер думы Нижнего Тагила сообщил, что был сделан запрос в Роспотребнадзор по поводу необходимости санитарно-эпидемиологическое заключения. В ведомстве пояснили, что в данной ситуации с учетом всех условий «действительно необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных нормами СанПиН. Главный ответ Юрия Бармина — такого заключения нет, его никто не просил». 

Кроме того, при выдаче лицензии в техдокументах, вместо жилого массива указана база отдыха, но там ведь живые люди зарегистрированы. Кадастровый инженер провел проверку и выяснилось, что 500 метров, необходимых между объектом разработки и жилым объектов, нет. В разных местах есть только 402 метра, 462, 472 метра, — поясняет спикер думы.

Также представители Гордумы делали запрос в Министерство природных ресурсов, желая уточнить, есть ли документ, разрешающий разработку леса в районе Анатольского месторождения строительного камня. В ответе Минприроды им сообщили, что такого разрешения нет.

Жители боятся, что Леневскому водохранилищу навредят

Председатель ДПК «Карасиха» Ольга Титова отметила, что в технической документации также предусмотрены водоотстойники — места, куда куда попадает техническая вода и потом сбрасывается в ближайшие водоемы. Ближайшая река — Карасиха, которая является одним из источников Леневского водохранилища, уверяет председатель дачного кооператива. В проектной документации, которая есть в распоряжении редакции TagilCity.ru, говорится только о «водоприемнике сточных вод» — ручье Бешеный, который впадает в Леневское водохранилище. По заверению разработчиков документации, работы не повлияют на водоем.

Работы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПКРаботы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПК
Работы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПКРаботы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПК
Работы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПКРаботы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПК
Работы могут повлиять на Леневское водохранилище, уверены жители ДПК
Фото: TagilCity.ru

Вадим Раудштейн упомянул и о своем запросе в Нижне-Обское бассейновое водное управление по поводу Леневского водохранилища.

Мы сделали запрос в Нижнеобское федеральное агентство водных ресурсов, есть река Карасиха, она впадает в Леневское водохранилище. Никто не исследовал, какое будет влияние на водохранилище. Данные, которые у нас имеются, говорят о том, что достаточных оснований, чтобы начать эту разработку нет, — отметил председатель Думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

Итогом заседания комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, стало решение заявить о проблеме в Министерство природных ресурсов по поводу приостановления либо отзыва лицензии, Юрию Бармину в Роспотребнадзор и в Нижнетагильскую межрайонную Природоохранную прокуратуру.

Компания ООО «Тагильский щебень» было зарегистрирована в Екатеринбурге 9 лет назад. Ее директор — Николай Ражев на само заседание не приехал, вместо него выступал заместитель. Помимо тагильской компании Ражев руководит еще пятью фирмами — ООО «Артгруп» (продажа земельных участков), ООО «Компания Альтерна» (продажа машин и оборудования), ООО «ИСК» (добыча полезных ископаемых) и двумя компаниями по аренде и управлению недвижимого имущества ООО «База на Артинской» и ООО «ЖД Логистик».

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