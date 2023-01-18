Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Территория для разработки недр Анатольского месторождения строительного камня, о которой идет речь, принадлежит Горноуральскому городскому округу. Место располагается в 3 км от ж/д станции «Анатольская» и в 26 км от Нижнего Тагила, а также близ детского лагеря «Звездный» и санатория-профилактория «Леневка».
А вы вообще чем руководствовались, когда выбирали эту территорию? Здесь и санаторий, и детский лагерь. Как теперь вы думаете, к нам будут приезжать люди, зная о добыче по-соседству? — обратилась директор санатория «Леневки» Римма Ильина к представителю ООО «Тагильский щебень».
Кроме того, там располагаются два дачных кооператива «Карасиха» и «Сосновый». Председатель Ольга Титова пояснила, что о предстоящих буровзрывных работах по добыче щебня они узнали в конце 2022 года. Самое интересное, по ее словам, что в техпроекте нет информации о жилых домах дачного кооператива.
Мы заказали работу кадастровых инженеров, которые подтвердили, что на границе карьера нарушены нормативы, которые установлены государством. Прокурор [природоохранный; на комиссии в Думе 17 января — прим.ред.] говорил, что лицензия получена, проекты сделаны. Но в техпроектах не указано даже грамма информации, что там расположены жилые дома. Нас полностью нет в проекте, нас не существует. Я считаю, что тут произошла дезинформация со стороны «Тагильского щебня» тех органов, которые выдают данные лицензии, — отметила Ольга Титова.
Представитель ООО «Тагильский щебень» в своей речи на заседании комиссии думы 17 января отметил, что выбор места для разработки зависит напрямую от расположения самого месторождения. Щебень — востребованный материал для строительства дорог и домов.
Месторождение разведано в 2003–2005 годах за счет средств бюджета Свердловской области. Производительность карьера по горной массе определена в объеме 500 тыс.м³ строительного камня в год, — сообщается в проекте.
Прежде чем начать работы по добыче щебня, нужно согласовать вырубку леса на площади 150 га в пригороде Нижнего Тагила. Как пояснил Григорий Битюков, прокурор Нижнетагильской межрайонной Природоохранной прокуратуры, проекта освоения лесов у добытчиков на момент проверки не было. Такой технический документ позволит вырубить лес на определенной площади в определенном объеме.
Основное предназначение лесов в тех местах большей частью — эксплуатационные. Заготовка древесины будет проведена под этот проект. Компенсация уже проведена предоставлением равнозначного по площади участка на территории тагильского лесничества, которым придан статус защитных лесов, — отметил Григорий Битюков.
На данном этапе, по словам природоохранного прокурора, законодательного запрета к осуществлению деятельности ООО «Тагильский щебень» нет. И то, как будет происходить фактическая деятельность, будет контролировать надзорный орган.
Интересно, что участие общественности в части согласования разработки месторождения не предусмотрен законодательством. Так, общественных слушаний, где люди бы высказались о хозяйственной деятельности, не предусмотрено, отметил природоохранный прокурор, поскольку «данный объект не является объектом государственной экологической экспертизы».
Вопрос сохранения деятельности санатория, по заверению Битюкова, это государственно-управленческое решение, а не решение надзорного органа — природоохранной прокуратуры. У присутствующих на обсуждении на заседании комиссии 17 января возник вопрос: можно ли территорию, на которой располагаются тагильские учреждения, перевести в статус особой? Тагильский прокурор подсказал, что можно обратиться к некоторым законам.
Есть закон о санаториях и курортах, есть постановление правительства, которое регламентирует эту процедуру, есть уполномоченный орган государственной власти на территории Свердловской области — Минздрав. Нужно с ними этот вопрос прорабатывать. Есть сроки рассмотрения документов, обоснований. Это [длительность всей процедуры — прим.ред.] зависит от интересанта, стремления к результату.
Другой вопрос — защита Леневского водохранилища. По заверению Григория Битюкова, документов, защищающих водоем, нет. Кроме того, нет и документов о наличии зоны санитарной охраны.
Если бы зоны были поставлены на кадастровый учет и при принятии соответствующих государственно-управленческих решений, в том числе с точки зрения закона, это можно было бы оценить. В настоящий момент по закону препятствий для осуществления деятельности нет, — пояснил Битюков.
По словам природоохранного прокурора, права начать разработку у компании не отнимает и тот факт, что срок осуществления деятельности истек в 2021 году. Однако, по его мнению, коммерческое предприятие может с социальной точки зрения отказаться от бизнеса. А может и не отказываться.
Председатель гордумы Вадим Раудштейн, который в свое время активно участвовал в истории 2013 года с Юрьевым камнем, в своей речи 17 января упомянул ряд важных документов, без которых, по его заверению, начать разработку нельзя по закону.
Я, конечно, не так погрузился в эту тему, как с Юрьев камнем, но я не согласен с уважаемым прокурором. Если обратиться к условиям пользования участка недр, то тут написано, что добычу гранита необходимо начать после получения необходимых разрешений контролирующих органов, — отметил Раудштейн.
Спикер думы Нижнего Тагила сообщил, что был сделан запрос в Роспотребнадзор по поводу необходимости санитарно-эпидемиологическое заключения. В ведомстве пояснили, что в данной ситуации с учетом всех условий «действительно необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных нормами СанПиН. Главный ответ Юрия Бармина — такого заключения нет, его никто не просил».
Кроме того, при выдаче лицензии в техдокументах, вместо жилого массива указана база отдыха, но там ведь живые люди зарегистрированы. Кадастровый инженер провел проверку и выяснилось, что 500 метров, необходимых между объектом разработки и жилым объектов, нет. В разных местах есть только 402 метра, 462, 472 метра, — поясняет спикер думы.
Также представители Гордумы делали запрос в Министерство природных ресурсов, желая уточнить, есть ли документ, разрешающий разработку леса в районе Анатольского месторождения строительного камня. В ответе Минприроды им сообщили, что такого разрешения нет.
Председатель ДПК «Карасиха» Ольга Титова отметила, что в технической документации также предусмотрены водоотстойники — места, куда куда попадает техническая вода и потом сбрасывается в ближайшие водоемы. Ближайшая река — Карасиха, которая является одним из источников Леневского водохранилища, уверяет председатель дачного кооператива. В проектной документации, которая есть в распоряжении редакции TagilCity.ru, говорится только о «водоприемнике сточных вод» — ручье Бешеный, который впадает в Леневское водохранилище. По заверению разработчиков документации, работы не повлияют на водоем.
Вадим Раудштейн упомянул и о своем запросе в Нижне-Обское бассейновое водное управление по поводу Леневского водохранилища.
Мы сделали запрос в Нижнеобское федеральное агентство водных ресурсов, есть река Карасиха, она впадает в Леневское водохранилище. Никто не исследовал, какое будет влияние на водохранилище. Данные, которые у нас имеются, говорят о том, что достаточных оснований, чтобы начать эту разработку нет, — отметил председатель Думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.
Итогом заседания комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, стало решение заявить о проблеме в Министерство природных ресурсов по поводу приостановления либо отзыва лицензии, Юрию Бармину в Роспотребнадзор и в Нижнетагильскую межрайонную Природоохранную прокуратуру.
Компания ООО «Тагильский щебень» было зарегистрирована в Екатеринбурге 9 лет назад. Ее директор — Николай Ражев на само заседание не приехал, вместо него выступал заместитель. Помимо тагильской компании Ражев руководит еще пятью фирмами — ООО «Артгруп» (продажа земельных участков), ООО «Компания Альтерна» (продажа машин и оборудования), ООО «ИСК» (добыча полезных ископаемых) и двумя компаниями по аренде и управлению недвижимого имущества ООО «База на Артинской» и ООО «ЖД Логистик».