Трех Олегов будут судить в Нижнем Тагиле за попытку взрыва банкомата

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Жителям Среднеуральска 44 и 29 лет, а уроженцу Челябинской области – 44 года. Всех троих обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража по предварительному сговору), по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что всех мужчин звали Олегами.
Следствие полагает, что с августа по сентябрь прошлого года мужчины сговорились о том, чтобы вытащить деньги из одного из банкомата в поселке Горноуральский.
Они взяли с собой газовый баллон с пропаном, электрический провод, угловую шлифовальную машину и кирку. Ночью они проникли в магазин и попытались его взломать. Но аппарат не взорвался, поэтому похитить более миллиона рублей, которые там были, у них не получилось.
Тогда они украли из кассы магазина 3 тысячи рублей и убежали.