Трех Олегов будут судить в Нижнем Тагиле за попытку взрыва банкомата

Они взяли с собой газовый баллон с пропаном, электрический провод, угловую шлифовальную машину и кирку. Ночью они проникли в магазин и попытались его взломать. Но аппарат не взорвался, поэтому похитить более миллиона рублей, которые там были, у них не получилось.