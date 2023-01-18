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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Трех Олегов будут судить в Нижнем Тагиле за попытку взрыва банкомата

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом трое приятелей попытались ограбить банкомат, стоящий в магазине. Обвинение предъявлено двоим жителям Среднеуральска и одному из Челябинской области.

Жителям Среднеуральска 44 и 29 лет, а уроженцу Челябинской области – 44 года. Всех троих обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража по предварительному сговору), по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что всех мужчин звали Олегами.

Следствие полагает, что с августа по сентябрь прошлого года мужчины сговорились о том, чтобы вытащить деньги из одного из банкомата в поселке Горноуральский.

Они взяли с собой газовый баллон с пропаном, электрический провод, угловую шлифовальную машину и кирку. Ночью они проникли в магазин и попытались его взломать. Но аппарат не взорвался, поэтому похитить более миллиона рублей, которые там были, у них не получилось.

Тогда они украли из кассы магазина 3 тысячи рублей и убежали.

Инкассатор присваивал деньги из банкоматов Свердловской области
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