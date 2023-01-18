Ученики из Нижнего Тагила заняли призовые места во Всероссийском конкурсе

Мероприятие проходило в период с 10 по 13 января в Серпухове. Участие в нем принимали учащиеся 3-6 классов, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.



Ученики стали лауреатами 1-й степени в конкурсе домашних заданий «Просто фантастика!», лауреатами 1-й степени в фотоконкурсе «Зимние чудеса», а также заняли 1 место в командной игре «Параллельные миры», 2 место в командном проекте «Фантастические изобретения» и 3 место в интеллектуальном конкурсе «Удивительное рядом».



По итогам фестиваля в общекомандном зачете школьники из гимназии заняли 2 место. Все получили дипломы и благодарственные письма.



Отмечается, что данный конкурс включен в Перечень олимпиад Министерства Просвещения РФ.