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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Ученики из Нижнего Тагила заняли призовые места во Всероссийском конкурсе

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Ученики Политехнической гимназии Нижнего Тагила заняли 2 место, а также стали победителями в различных номинациях на российском фестивале-конференции «Юный исследователь».

Мероприятие проходило в период с 10 по 13 января в Серпухове. Участие в нем принимали учащиеся 3-6 классов, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Ученики стали лауреатами 1-ой степени в конкурсе домашних заданий «Просто фантастика!», лауреатами 1-ой степени в фотоконкурсе «Зимние чудеса», а также заняли 1 место в командной игре «Параллельные миры», 2 место в командном проекте «Фантастические изобретения» и 3 место в интеллектуальном конкурсе «Удивительное рядом».

По итогам фестиваля в общекомандном зачете школьники из гимназии заняли 2 место. Все получили дипломы и благодарственные письма.

Отмечается, что данный конкурс включен в Перечень олимпиад Министерства Просвещения РФ.

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