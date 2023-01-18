В Ревде за перелом позвоночника магазин заплатит пенсионерке 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Известно, что 23 февраля 2021 года пенсионерка заходила в магазин, поскользнулась и упала, получив при этом ряд травм, таких как закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокурор в суде потребовал моральную компенсацию в пользу пострадавшей. Ревдинский городской суд согласился с его мнением и вынес решение о том, что представители торговой сети должны заплатить бабушке 200 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу.