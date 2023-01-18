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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Ревде за перелом позвоночника магазин заплатит пенсионерке 200 тысяч рублей

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
В Ревде пожилая женщина травмировалась на крыльце одного из магазинов. Позже она обратилась в суд и потребовала компенсацию.

Известно, что 23 февраля 2021 года пенсионерка заходила в магазин, поскользнулась и упала, получив при этом ряд травм, таких как закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор в суде потребовал моральную компенсацию в пользу пострадавшей. Ревдинский городской суд согласился с его мнением и вынес решение о том, что представители торговой сети должны заплатить бабушке 200 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ревда#Суд#Компенсация#Перелом#Травма
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