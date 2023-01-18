В Вашингтоне неизвестный начал стрельбу

Как сообщает телеканал 360tv.ru, от полученных ранений скончалась женщина. Одним из раненых был подросток пятнадцати лет, который открыл ответный огонь по стрелку. На данный момент состояние раненых стабильное - угроза дляжизни отсутствует. Неизвестного разыскивают сотрудники правоохранительных органов, а открывшего по нему ответную стрельбу подростка привлекут к ответственности за ношение оружия без лицензии.