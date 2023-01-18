TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Вашингтоне неизвестный начал стрельбу

Сегодня, 09:36
Неизвестный открыл огонь по людям в Вашингтоне. В результате стрельбы один человек погиб и еще двое были ранены.

Как сообщает телеканал 360tv.ru, от полученных ранений скончалась женщина. Одним из раненых был подросток пятнадцати лет, который открыл ответный огонь по стрелку. На данный момент состояние раненых стабильное - угроза дляжизни отсутствует. Неизвестного разыскивают сотрудники правоохранительных органов, а открывшего по нему ответную стрельбу подростка привлекут к ответственности за ношение оружия без лицензии.



Подпишитесь
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
Сегодня, 05:21
Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма
Вчера, 12:12
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
Вчера, 16:15
Купель для крещенских купаний готова в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:57
В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам
Вчера, 07:30
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:07