Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Для того, чтобы стать добровольцем, нужно иметь гражданство РФ, пройти военную службу, сборы или заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, силовом ведомстве, казачьем обществе. Заявку могут отправить граждане до 60 лет.
Чтобы записаться в добровольцы посредством «Госуслуг» нужно выбрать услугу на портале и отправить заявку. Через 2 дня поступит уведомление с датой посещения военкомата и необходимым списком документов.
Перед тем, как заключить контракт гражданину потребуется выполнить тесты для оценки профпригодности, пройти медкомиссию и сдать нормативы по физической подготовке.
Контракт заключается сроком от трех месяцев.
Напомним, добровольцы при поступлении на службу и отправке в зону СВО получают денежное довольствие. Оно составляет 195 тысяч рублей в месяц для рядовых, 215 тысяч для командиров отделений и 246 тысяч для командиров взвода.