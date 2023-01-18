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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Записаться в добровольцы на СВО можно онлайн через «Госуслуги»

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
Граждане России, в том числе Свердловской области и Нижнего Тагила могут заявить о желании принять участие в СВО в добровольном порядке. Для них действуют те же условия, что и для мобилизованных. Сделать это можно на портале «Госуслуги».

Для того, чтобы стать добровольцем, нужно иметь гражданство РФ, пройти военную службу, сборы или заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, силовом ведомстве, казачьем обществе. Заявку могут отправить граждане до 60 лет. 

Для заключения контракта гражданин должен иметь категорию здоровья А или Б, достигнуть 18-летнего возраста, окончить минимум 9 классов школы и иметь профпригодность I, II и в исключительных случаях III категории. 

Чтобы записаться в добровольцы посредством «Госуслуг» нужно выбрать услугу на портале и отправить заявку. Через 2 дня поступит уведомление с датой посещения военкомата и необходимым списком документов.

Перед тем, как заключить контракт гражданину потребуется выполнить тесты для оценки профпригодности, пройти медкомиссию и сдать нормативы по физической подготовке. 

Контракт заключается сроком от трех месяцев.

Напомним, добровольцы при поступлении на службу и отправке в зону СВО получают денежное довольствие. Оно составляет 195 тысяч рублей в месяц для рядовых, 215 тысяч для командиров отделений и 246 тысяч для командиров взвода. 

При этом добровольцам полагается ряд льгот в виде обязательного страхования, медпомощь, продовольствие и одежду. При участии в боевых действиях добровольцу присваивается статус ветерана, что позволяет ему получать ежемесячные выплаты, повышенную пенсию, а также другие льготы.
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