Для того, чтобы стать добровольцем, нужно иметь гражданство РФ, пройти военную службу, сборы или заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, силовом ведомстве, казачьем обществе. Заявку могут отправить граждане до 60 лет.

Для заключения контракта гражданин должен иметь категорию здоровья А или Б, достигнуть 18-летнего возраста, окончить минимум 9 классов школы и иметь профпригодность I, II и в исключительных случаях III категории.