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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Женщина провалилась в овощную яму в гараже в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:44
Фото: Центр защиты населения
В Нижнем Тагиле спасатели достали из овощной ямы женщину. Она упала туда с лестницы и не могла самостоятельно выбраться.

О падении горожанки в яму диспетчер спасательной службы узнал 17 января. Туда позвонили и сообщили, что женщина была в гараже, когда с ней произошло ЧП. Выбраться она не могла из-за поврежденной ноги, сообщает Центр защиты населения.

В гараж оперативно приехала спасательная бригада. Там при помощи спецоборудования они помогли гражданке выбраться, после чего передали ее в руки медиков скорой помощи.

Ранее сообщалось, что тагильский спасатель оказал помощь женщине на автодороге в мороз -30. У автомобилистки сломалась машина и она не могла сдвинуться с места. Увидев стоящий на обочине автомобиль, спасатель Андрей Левшин пересадил всех их сломанной машины в свою, отвез до ближайшей гостиницы и вызвал эвакуатор.

Спасатель из Нижнего Тагила помог женщине на сломанном авто на трассе в -30 градусов
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#Нижний Тагил#Происшествия#Женщина#Травма#Нога#Яма#Елена Озерова
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