Женщина провалилась в овощную яму в гараже в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
О падении горожанки в яму диспетчер спасательной службы узнал 17 января. Туда позвонили и сообщили, что женщина была в гараже, когда с ней произошло ЧП. Выбраться она не могла из-за поврежденной ноги, сообщает Центр защиты населения.
В гараж оперативно приехала спасательная бригада. Там при помощи спецоборудования они помогли гражданке выбраться, после чего передали ее в руки медиков скорой помощи.
Ранее сообщалось, что тагильский спасатель оказал помощь женщине на автодороге в мороз -30. У автомобилистки сломалась машина и она не могла сдвинуться с места. Увидев стоящий на обочине автомобиль, спасатель Андрей Левшин пересадил всех их сломанной машины в свою, отвез до ближайшей гостиницы и вызвал эвакуатор.