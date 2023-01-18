Женщина провалилась в овощную яму в гараже в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что тагильский спасатель оказал помощь женщине на автодороге в мороз -30. У автомобилистки сломалась машина и она не могла сдвинуться с места. Увидев стоящий на обочине автомобиль, спасатель Андрей Левшин пересадил всех их сломанной машины в свою, отвез до ближайшей гостиницы и вызвал эвакуатор.