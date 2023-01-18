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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Житель Нижнего Тагила пришел косить одуванчики и умер от рук пьяного соседа

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI
62-летний мужчина пришел к своему соседу для того, чтобы покосить траву триммером. Жители Нижнего Тагила решили употребить спиртное, в результате чего 57-летний тагильчанин нанес товарищу несколько ударов ножом. Собутыльник скончался, а убийца отправился в ИК строгого режима на 9 лет.

Инцидент случился летом 2021 года. Тагильчанин пришел к владельцу ближайшего домовладения с намерением покосить триммером одуванчики (боялся, что семена цветков окажутся у него на участке). До кошения травы жители Нижнего Тагила так и не добрались.

Следствие предполагает, что мужчины сели выпивать, между ними завязался конфликт. Позже подсудимый нанес соседу несколько ударов ножом, из-за чего пострадавший умер на том же месте.

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Правоохранители узнали о преступлении со слов девушки, которой обвиняемый рассказал про труп. Жительница Нижнего Тагила обратилась в полицию и передала данные о случившемся, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате следствия на пальцах и под ногтями нынешнего заключенного нашли остатки крови. Мужчина предпринял попытки апеллировать версией с самообороной, однако следователи пришли к единому мнению: «Умышленно». Также специалисты сошлись во мнениях, что обвиняемый — изворотливый хитрец и симулянт, подметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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17 января Дзержинским судом Нижнего Тагила был вынесен приговор. Тагильчанин отправится за решетку на 9 лет.

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