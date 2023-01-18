Житель Нижнего Тагила пришел косить одуванчики и умер от рук пьяного соседа

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Инцидент случился летом 2021 года. Тагильчанин пришел к владельцу ближайшего домовладения с намерением покосить триммером одуванчики (боялся, что семена цветков окажутся у него на участке). До кошения травы жители Нижнего Тагила так и не добрались.
Следствие предполагает, что мужчины сели выпивать, между ними завязался конфликт. Позже подсудимый нанес соседу несколько ударов ножом, из-за чего пострадавший умер на том же месте.
Правоохранители узнали о преступлении со слов девушки, которой обвиняемый рассказал про труп. Жительница Нижнего Тагила обратилась в полицию и передала данные о случившемся, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В результате следствия на пальцах и под ногтями нынешнего заключенного нашли остатки крови. Мужчина предпринял попытки апеллировать версией с самообороной, однако следователи пришли к единому мнению: «Умышленно». Также специалисты сошлись во мнениях, что обвиняемый — изворотливый хитрец и симулянт, подметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
17 января Дзержинским судом Нижнего Тагила был вынесен приговор. Тагильчанин отправится за решетку на 9 лет.