Житель Нижнего Тагила пришел косить одуванчики и умер от рук пьяного соседа

В результате следствия на пальцах и под ногтями нынешнего заключенного нашли остатки крови. Мужчина предпринял попытки апеллировать версией с самообороной, однако следователи пришли к единому мнению: «Умышленно». Также специалисты сошлись во мнениях, что обвиняемый — изворотливый хитрец и симулянт, подметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.