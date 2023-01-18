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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Жители Тагила выступили против добычи камня, а за год поймано 86 сбытчиков наркотиков

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила выступили против добычи камня, а за год в городе поймали 86 сбытчиков наркотиков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 января.

В Нижнем Тагиле в 2022 году поймали 86 сбытчиков наркотиков. Также была прекращена деятельность двух колл-центров, через которые осуществлялась реализация запрещенных веществ.

86 закладчиков смерти пойманы в Нижнем Тагиле в 2022 году
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На Тагилстрое 17 января на расчистку снега вышли сотрудники дорожной службы. Журналисты TagilCity.ru побывал на месте и выяснил, как проводилась уборка района.

Накаты, сугробы и кучи: как убирают снег на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для поставки одного поста контроля полиции. Он будет находиться на Привокзальной площади. В модульном здании из сэндвич-панелей предусмотрены автономный санузел, сплит-система. Его стоимость составит 2 миллион рублей.

Пост контроля полиции за 2 миллиона рублей появится в Нижнем Тагиле
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Тагильчане выступили против предстоящей добычи строительного камня около санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный». На каких основаниях там планирую проводить работы, и кто выступает против, собрали в статье.

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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Успеть проголосовать за объекты благоустройства жители Нижнего Тагила могут до 31 января. Выбранные общественные пространства планируют благоустроить в 2024 году.

До конца голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле остается 2 недели
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Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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