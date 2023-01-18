Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
В Нижнем Тагиле в 2022 году поймали 86 сбытчиков наркотиков. Также была прекращена деятельность двух колл-центров, через которые осуществлялась реализация запрещенных веществ.
На Тагилстрое 17 января на расчистку снега вышли сотрудники дорожной службы. Журналисты TagilCity.ru побывал на месте и выяснил, как проводилась уборка района.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для поставки одного поста контроля полиции. Он будет находиться на Привокзальной площади. В модульном здании из сэндвич-панелей предусмотрены автономный санузел, сплит-система. Его стоимость составит 2 миллион рублей.
Тагильчане выступили против предстоящей добычи строительного камня около санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный». На каких основаниях там планирую проводить работы, и кто выступает против, собрали в статье.
Успеть проголосовать за объекты благоустройства жители Нижнего Тагила могут до 31 января. Выбранные общественные пространства планируют благоустроить в 2024 году.