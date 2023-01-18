Жители Нижнего Тагила выступили против добычи камня, а за год в городе поймали 86 сбытчиков наркотиков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 января.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле