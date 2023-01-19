12 человек отравились шаурмой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Отравления случились в период с 16 по 18 января. Все 12 человек посетили шаурмичную «У Аро» на улице Декабристов, 51/2.
11 пострадавших сейчас находятся под присмотром медиков, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Среди отравившихся - пятеро подростков в возрасте 16-17 лет. У них наблюдается температура, рвота и понос. Возбудителель найден – это норовирус второго типа.
Специалисты проводят расследование. Посетив закусочную с проверкой, они нашли там массу нарушений СанПиН. В киоске не оказалось даже воды для мытья рук, раковины и туалета. У одного из сотрудников заведения также зафиксирован норовирус. А на пробах шаурмы, мяса, а также в хот-догах, лаваше и овощах нашли кишечную палочку.
Составлен протокол о временном запрете работы киоска. В судебном порядке будет решаться вопрос о полном закрытии павильона.