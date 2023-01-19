12 человек отравились шаурмой в Екатеринбурге

Специалисты проводят расследование. Посетив закусочную с проверкой, они нашли там массу нарушений СанПиН. В киоске не оказалось даже воды для мытья рук, раковины и туалета. У одного из сотрудников заведения также зафиксирован норовирус. А на пробах шаурмы, мяса, а также в хот-догах, лаваше и овощах нашли кишечную палочку.