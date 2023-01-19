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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями

Сегодня, 11:50
Фото: TagilCity.ru
Погибший Данил Сергеев

Погибшего на СВО десантника похоронили с почестями в Нижнем Тагиле

Прощание с погибшим 26-летним Данилом Сергеевым прошло в Нижнем Тагиле. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции 30 декабря 2022 года.

Траурная церемония прошла в Свято-Троицком соборе. Здесь собрались все родственники молодого человека, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заммэра по соцполитике Валерий Суров. Среди присутствующих были также действующие ветераны локальных войн, одноклассники Данила, его знакомые. Проститься с павшим воином 19 января пришли порядка 150 человек.

Батюшка проводит отпеваниеБатюшка проводит отпевание
На церемонии собрались порядка 150 человекНа церемонии собрались порядка 150 человек
Батюшка проводит отпевание
Фото: TagilCity.ru

Данила хоронят в закрытом гробу без окошка. В знак уважения от государства, которому гражданин служил верно и беззаветно, гроб покрыли флагом России. Также на нем лежит берет десантника.

Рядом стоит фотография молодого человека. На ней он одет в форму, а на его губах застыла улыбка.

Данила хоронят в закрытом гробу даже без окна
Фото: TagilCity.ru

У присутствующих в руках зажженные свечи. Родные подошли к гробу, чтобы попрощаться с усопшим. Они не сдерживают слез.

Гроб накрыт флагом и беретом десантникаГроб накрыт флагом и беретом десантника
Родные не могут сдержать слезРодные не могут сдержать слез
На церемонии прощания присутствовал мэр Владислав ПинаевНа церемонии прощания присутствовал мэр Владислав Пинаев
Заммэра по соцполитике Валерий Суров тоже пришел на прощаниеЗаммэра по соцполитике Валерий Суров тоже пришел на прощание
Гроб накрыт флагом и беретом десантника
Фото: TagilCity.ru

Представитель одной из ветеранских организаций выступил с речью. Он отметил, что Данил - настоящий воин, настоящий мужчина.

Вы все прекрасно знаете, что мы с вами сегодня живем в непростое время. Сколько мужества и героизма надо человеку молодому, чтобы сделать это шаг. Шаг навстречу в минуту смерти. Много, наверное, будет потерь, потому что война очень тяжелая. Мы все должны это прекрасно понимать и эту победу поддержать, как раньше, в 1941 -1945, — заявил представитель организации.

Он добавил, что очень жаль прощаться с таким молодым парнем. Он выразил благодарность за сына родителям, а также школьным учителям и друзьям, которые были рядом.

После этого была проведена процедура свертывания флага. Само полотнище военные передали родственникам.

Церемония свертывания флага
Фото: TagilCity.ru

За проявленное мужество во время выполнения боевых заданий молодой человек будет представлен к награде посмертно.

Следующим с речью выступил знакомый семьи.

Нашему поколению, поколению наших детей, выпала еще одна достойная честь, отстоять русский народ. Четыре новых региона РФ, где мы сегодня выполняем поставленные задачи. Зная семью, отдельные слова благодарности хочу сказать родителям, Андрею Леонидовичу и Александре Николаевне за воспитание сына. За то, что вы вырастили настоящего мужчину, защитника, воина. Мы всегда будем помнить о нем, и он будет с нами пока жива память о нем, — сказал знакомый семьи.

Следующими соболезнования семье выразили представители ветеранских организаций Нижнего Тагила — среди них ветераны Афганистана и Чечни, а также Союз десантников России.

Отец Николай произносит речьОтец Николай произносит речь
На фото Данил улыбаетсяНа фото Данил улыбается
Ветераны выразили свои соболезнованияВетераны выразили свои соболезнования
Отец Николай рассказал о большом подвиге детейОтец Николай рассказал о большом подвиге детей
Знакомый семьи назвал Данила настоящим мужчинойЗнакомый семьи назвал Данила настоящим мужчиной
Отец Николай произносит речь
Фото: TagilCity.ru

Отец Николай рассказал, что нет большего подвига от детей, чем положить душу за свой народ.

Вот здесь стоит Нижний Тагил. Мы разные слои общества, но когда приходит беда на нашу землю святую, мы объединяемся. Нам хотелось бы забыть все разногласия, которые иногда бывают, чтоб мы знали и помнили. Детишки которые росли, кажется, они маленькие и немощные, а в них столько мощи. Они вошли уже в Царствие Божие, потому что они душу за нас свою положили. Нет большего подвига, — сказал Отец Николай.

Также Отец Николай рассказал, что в соборе имеется специальный блокнот, куда вносятся имена тех, кто отправляется в зону спецоперации. Мужчины приходят и просят благословения, рассказывает батюшка.

Любой знает, что атеистов в окопах нет. Они приходят и просят благословение. В этот блокнот мы записываем тех, кто сейчас там. Ребята уходят, мужчины уходят. Уходят мужья у которых семьи есть и дети, но чувство долга не дает им сидеть на месте. «Кто, если не я?» — говорят они. Хотелось бы, чтобы наша память христианская была в наших сердцах, — добавил Отец Николай.

После окончания речей всех выступающих присутствующие смогли проститься с Данилом. Они по очереди проходили мимо гроба и возлагали цветы или говорили прощальные слова.

Далее вся процессия направилась на кладбище на Аллее Славы, где хоронят погибших в ходе спецоперации, а также известных жителей города.

Люди собрались возле собораЛюди собрались возле собора
После отпевания они поедут на кладбищеПосле отпевания они поедут на кладбище
Люди собрались возле собора
Фото: TagilCity.ru

Уже на кладбище присутствующие выстроились в колонну для прощания. Заиграл военный оркестр и под звуки гимна России гроб с телом Данила был опущен в землю. Во время церемонии прозвучали оружейные залпы в честь погибшего бойца.

Венки для ДанилаВенки для Данила
Рядом находятся могилы других погибших на СВОРядом находятся могилы других погибших на СВО
Все присутствующие выстроились в рядВсе присутствующие выстроились в ряд
Под звуки военного оркестра гроб был опущен в землюПод звуки военного оркестра гроб был опущен в землю
Венки для Данила
Фото: TagilCity.ru
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