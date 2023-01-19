«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями

Траурная церемония прошла в Свято-Троицком соборе. Здесь собрались все родственники молодого человека, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заммэра по соцполитике Валерий Суров. Среди присутствующих были также действующие ветераны локальных войн, одноклассники Данила, его знакомые. Проститься с павшим воином 19 января пришли порядка 150 человек.