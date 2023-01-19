Автомат за полмиллиона рублей пытался привезти через «Кольцово» житель Екатеринбурга

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге представители таможни остановили мужчину, который пытался пронести с собой в самолет позолоченный автомат.

Предмет находился в багажном отделе самолета. Мужчина хотел вылететь с ним в Ташкент, сообщает пресс-служба УТУ. Известно, что автомат имеет калибр 7,62 мм. Гражданин совершил попытку пронести его через «зеленый коридор», не декларируя. Однако представители таможни оценили ружье в стоимость полмиллиона рублей. Сам пассажир рассказал, что хотел подарить ружье другу. И что это списанный автомат, который украсили разные мастера. В таможне уточнили, что оружию 48 лет. Частично он изготовлен из ценных пород дерева. Находку таможенники передали экспертам, которые выяснят, может ли оружие быть приведено в рабочее состояние. Из-за беременной пассажирки в Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Узнать подробнее