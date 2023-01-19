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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Автомат за полмиллиона рублей пытался привезти через «Кольцово» житель Екатеринбурга

Сегодня, 12:17
Фото: пресс-служба УТУ
В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге представители таможни остановили мужчину, который пытался пронести с собой в самолет позолоченный автомат.

Предмет находился в багажном отделе самолета. Мужчина хотел вылететь с ним в Ташкент, сообщает пресс-служба УТУ.

Известно, что автомат имеет калибр 7,62 мм. Гражданин совершил попытку пронести его через «зеленый коридор», не декларируя. Однако представители таможни оценили ружье в стоимость полмиллиона рублей.

Сам пассажир рассказал, что хотел подарить ружье другу. И что это списанный автомат, который украсили разные мастера.

В таможне уточнили, что оружию 48 лет. Частично он изготовлен из ценных пород дерева.

Находку таможенники передали экспертам, которые выяснят, может ли оружие быть приведено в рабочее состояние.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Аэропорт#Самолет#Автомат#Таможня
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