Автомат за полмиллиона рублей пытался привезти через «Кольцово» житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Предмет находился в багажном отделе самолета. Мужчина хотел вылететь с ним в Ташкент, сообщает пресс-служба УТУ.
Известно, что автомат имеет калибр 7,62 мм. Гражданин совершил попытку пронести его через «зеленый коридор», не декларируя. Однако представители таможни оценили ружье в стоимость полмиллиона рублей.
Сам пассажир рассказал, что хотел подарить ружье другу. И что это списанный автомат, который украсили разные мастера.
В таможне уточнили, что оружию 48 лет. Частично он изготовлен из ценных пород дерева.
Находку таможенники передали экспертам, которые выяснят, может ли оружие быть приведено в рабочее состояние.