Допускать на госслужбу только после службы в армии предложили в Госдуме

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Согласно предложению Володина, опыт службы в армии пригодится не только тем, кто планирует вступить в ряды госслужащих, но и тем, кто хочет баллотироваться в Госдуму, занять должность в судебной системе или прокуратуре. Однако по открытым данным Володин сам срочную службу не проходил, но во время обучения в Саратовском институте механизации сельского хозяйства у него была военная кафедра, а также он прошел военные сборы на базе Ульяновского танкового училища. После училища ему было присвоено звание лейтенанта, пишут «Новые известия».
При этом в начале октября 2022 года во время частичной мобилизации военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский утверждал, что прохождение военной кафедры считается получением соответствующего опыта. Однако по мнению главы комитета по обороне и безопасности СФ РФ Виктора Бондарева, пройти кафедру и сборы, не значит служить.
Получается, что будущее Володина под вопросом. При этом депутаты имеют лазейку, так как именно госслужащие, не прошедшие военную службу, лишатся шанса на сохранение своего места. А депутаты госслужащими не являются.
Володин же предлагает запретить только участие в думских выборах, но при этом работать депутатом не запрещается. Последние выборы показали, что стать депутатом можно и без участия в них. Например, можно пройти по партийному списку или занять место того, кто отказался. Так, в 2016 году от мандатов отказались 24 «единоросса», а в 2021 году ЦИК получил 72 заявления об отказе от мандатов. В их числе были Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
Поэтому пожертвовать, вероятно, придется только помощниками депутатов. А правительство придется распустить. Если инициатива Володина будет применена, то на постах смогут остаться министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Николай Шульгинов. Только они служили в армии.
Возможно, смогут удержаться глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко, так как они служили в органах госбезопасности. Остаются 14 федеральных министров, в том числе Сергей Шойгу, которые не проходили службу в армии.
Поэтому противников нововведений будет много. Также на региональном уровне тоже достаточно тех, кто не служил. Например, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов был в армии, а вот мэр Москвы Сергей Собянин — нет. С Рамзаном Кадыровым выходит, что весной прошлого года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а в октябре он был повышен до генерал-полковника. В 2020 году его перевели из МВД в Росгвардию в звании генерал-майора. При этом непосредственно службу в армии Кадыров не проходил.
Дело в том, что в 1994 году, когда Рамзан достиг призывного возраста, началась первая чеченская война. Призыв тогда приостановили. Кроме того, Кадыров вместе с отцом выступал против ВС РФ. На сторону федеральной власти они перешли только в 1999 году.
Не были в армии и другие губернаторы. Например, губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он сразу после окончания университета отправился работать в Госфонд поддержки малого предпринимательства Калужской области. В армии он не был, но это не мешает ему яро выступать за СВО.
В Тюменской области летом 2022 года были сформированы три спецподразделения из военных-контрактников, на улицах поставили палатки, где граждане заполняли анкеты для зачисления на службу. А губернатор Александр Моор установил разовую выплату в размере 100 тысяч рублей. Число подписавших контракты выросло в 4 раза. Но сам губернатор вместо службы в армии предпочел работу в банке.
Найти замену губернаторам будет не просто. При этом, по данным Росстата, на госслужбе заняты 1,4 млн человек. В это число входят и простые служащие различных органов власти, которые выполняют всю рутинную работу. Многие не служили в армии, так как занимались научными работами и у них была отсрочка, или не проходили по здоровью.
Также не стоит забывать и о женщинах. Они, за редким исключением, не служат в армии.
Таким образом, тогда придется уволить массу специалистов, а вместо них взять кого-угодно, но только с опытом службы в армии.