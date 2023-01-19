Допускать на госслужбу только после службы в армии предложили в Госдуме

Володин же предлагает запретить только участие в думских выборах, но при этом работать депутатом не запрещается. Последние выборы показали, что стать депутатом можно и без участия в них. Например, можно пройти по партийному списку или занять место того, кто отказался. Так, в 2016 году от мандатов отказались 24 «единоросса», а в 2021 году ЦИК получил 72 заявления об отказе от мандатов. В их числе были Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Поэтому пожертвовать, вероятно, придется только помощниками депутатов. А правительство придется распустить. Если инициатива Володина будет применена, то на постах смогут остаться министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Николай Шульгинов. Только они служили в армии.

Возможно, смогут удержаться глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко, так как они служили в органах госбезопасности. Остаются 14 федеральных министров, в том числе Сергей Шойгу, которые не проходили службу в армии.