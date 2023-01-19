Генпрокуратуру требуют признать певицу Монеточку из Екатеринбурга иноагентом

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Глава Федсобрания Виталий Бородин уверяет, что действия певицы направлены на дискредитацию ВС РФ. Кроме того, парламентарий уверен в проукраинских настроениях певицы, из-за чего потребовал от надзорного органа ввести против Монеточки санкции и административную ответственность.
Однако на этом Виталий Бородин не останавливается и предлагает также лишить Гырдымову денег, вырученных за продажу недвижимости в Москве, сообщает издание «Новые Известия». Полученные средства политик предложил отправить на нужды СВО.