Генпрокуратуру требуют признать певицу Монеточку из Екатеринбурга иноагентом

Глава Федсобрания Виталий Бородин уверяет, что действия певицы направлены на дискредитацию ВС РФ. Кроме того, парламентарий уверен в проукраинских настроениях певицы, из-за чего потребовал от надзорного органа ввести против Монеточки санкции и административную ответственность.