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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Генпрокуратуру требуют признать певицу Монеточку из Екатеринбурга иноагентом

Сегодня, 05:43
Фото: "Монеточка" ВКонтакте
В генеральную прокуратуру РФ внесли требование о представлении певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) из Екатеринбурга статуса иностранного агента из-за высказываний медиа-персоны, которые она произносила со сцены в Литве.

Глава Федсобрания Виталий Бородин уверяет, что действия певицы направлены на дискредитацию ВС РФ. Кроме того, парламентарий уверен в проукраинских настроениях певицы, из-за чего потребовал от надзорного органа ввести против Монеточки санкции и административную ответственность.

Однако на этом Виталий Бородин не останавливается и предлагает также лишить Гырдымову денег, вырученных за продажу недвижимости в Москве, сообщает издание «Новые Известия». Полученные средства политик предложил отправить на нужды СВО.

Певицу Монеточку из Екатеринбурга объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Прокуратура#Политика#Операция на Украине#Иностранный агент#Иноагент#Дискредитация
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