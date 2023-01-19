Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на Вые в Нижнем Тагиле

По словам женщины, она шла в церковь, которая находится за пешеходным переходом. Перед тем как начать переходить дорогу, тагильчанка убедилась, что несколько автомобилей ее пропускают. Только потом она пошла по проезжей части. Машину, которая не затормозила, она не увидела.