Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Инцидент случился вечером 19 января. Водитель Mitsubishi Lancer мужчина 1964 года рождения ехал по улице Выйская в сторону Краснознаменной. Около дома № 31 по улице Выйская он допустил наезд на женщину 1969 года рождения. Последняя шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате жительница Нижнего Тагила получила травму. Врачи у нее диагностировали закрытый перелом позвоночника. Пострадавшая доставлена в больницу. Там ей будет поставлен окончательный диагноз.
По словам женщины, она шла в церковь, которая находится за пешеходным переходом. Перед тем как начать переходить дорогу, тагильчанка убедилась, что несколько автомобилей ее пропускают. Только потом она пошла по проезжей части. Машину, которая не затормозила, она не увидела.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель иномарки имеет стаж вождения больше 30 лет. За 2022 год он получил семь штрафов за превышение скорости. Мужчина рассказал, что не увидел женщину.
В отношении водителя составлен административный протокол за то, что он не предоставил преимущества пешеходу. Теперь ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей.