Из-за «Лунтика» студия «Мельница» подала иски к свердловским бизнесменам

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Суды произойдут из-за нарушений авторских прав на мультипликационных героев. Студия будет отстаивать права «Лунтика», «Милы», «Барбоскиных», а также бороться за изображения «Добрыни Никитича».
В этом году студия подала три иска. Годом ранее студия подала более 200 аналогичных исков в Свердловской области, сообщает «Коммерсант».
Сумма исковых требований по каждому делу составляет 50 тысяч рублей. Претензии касаются бизнесменов Хаяла Алиева, Маъруфжона Газиева и Петра Зайкина.
Чаще всего, суды проходят с бизнесменами, которые продают игрушки и одежду, на которых изображены персонажи из мультиков.