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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Из-за «Лунтика» студия «Мельница» подала иски к свердловским бизнесменам

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Анимационная студия «Мельница» намерена судиться с представителями бизнеса из Свердловской области.

Суды произойдут из-за нарушений авторских прав на мультипликационных героев. Студия будет отстаивать права «Лунтика», «Милы», «Барбоскиных», а также бороться за изображения «Добрыни Никитича».

В этом году студия подала три иска. Годом ранее студия подала более 200 аналогичных исков в Свердловской области, сообщает «Коммерсант».

Сумма исковых требований по каждому делу составляет 50 тысяч рублей. Претензии касаются бизнесменов Хаяла Алиева, Маъруфжона Газиева и Петра Зайкина.

Чаще всего, суды проходят с бизнесменами, которые продают игрушки и одежду, на которых изображены персонажи из мультиков.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Мультик#Анимация#Авторские права
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