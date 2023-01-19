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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

К штатному режиму работы вернулся стационар ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Круглосуточный стационар городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле переведен в штатный режим работы. Согласно статистике, число вызовов врачей на дом к пациентам с признаками ОРВИ и температурой, уменьшилось.

Плановая и экстренная госпитализация осуществляется во все отделения по всем профилям, сообщили в ГБ № 1. Отмечается, что также возобновлена специализированная медпомощь людям с заболеваниями ЖКТ.

16 января в Роспотребнадзоре Свердловской области сообщили, что с 9 по 15 января в регионе было зарегистрировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 30,7%. При этом из общего числа заболевших 44% — это дети.

Отмечается, что преобладающим является грипп типа А. При этом выделяется парагрипп, аденовирусы, грипп В, коронавирус и другие инфекции. Неблагополучными по заболеваемости за неделю признаны Первоуральский и Асбестовский городские округа, а также ЗАТО Свободный. 

Число пневмоний также выросло. За указанный период был зафиксирован 771 случай, что выше уровня прошлой недели на 43,36%.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Грипп#ОРВИ#Заболеваемость#Больница
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