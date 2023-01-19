К штатному режиму работы вернулся стационар ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Плановая и экстренная госпитализация осуществляется во все отделения по всем профилям, сообщили в ГБ № 1. Отмечается, что также возобновлена специализированная медпомощь людям с заболеваниями ЖКТ.
16 января в Роспотребнадзоре Свердловской области сообщили, что с 9 по 15 января в регионе было зарегистрировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 30,7%. При этом из общего числа заболевших 44% — это дети.
Отмечается, что преобладающим является грипп типа А. При этом выделяется парагрипп, аденовирусы, грипп В, коронавирус и другие инфекции. Неблагополучными по заболеваемости за неделю признаны Первоуральский и Асбестовский городские округа, а также ЗАТО Свободный.
Число пневмоний также выросло. За указанный период был зафиксирован 771 случай, что выше уровня прошлой недели на 43,36%.