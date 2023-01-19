К штатному режиму работы вернулся стационар ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Отмечается, что преобладающим является грипп типа А. При этом выделяется парагрипп, аденовирусы, грипп В, коронавирус и другие инфекции. Неблагополучными по заболеваемости за неделю признаны Первоуральский и Асбестовский городские округа, а также ЗАТО Свободный.

Число пневмоний также выросло. За указанный период был зафиксирован 771 случай, что выше уровня прошлой недели на 43,36%.