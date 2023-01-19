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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Котят в мусорный бак выбросили неизвестные в Екатеринбурге

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
Елена из Екатеринбурга нашла в мусорном баке пакет с котятами. Сперва она услышала писк, а после подошла к баку.

Животные оказались спасены. Горожанка унесла их в тепло, сообщает Е1.

Позже она обратилась за помощью к другим неравнодушным гражданам, так как не знала, как кормить маленьких котят. На ее пост в соцсетях откликнулась Валерия. Ее домашняя собака чихуя-хуа как раз только родила трех щенков, из которых в живых остался только один.

Котят отдали собаке, чтобы она их выкормила. Животное приняло детенышей кошки как родных.

Ранее сообщалось, что американская булли родила 17 щенков в Екатеринбурге. После этого она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая плодовитая собака России.

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#Происшествия#Елена Озерова#Новости УрФО#Котята#Мусорка#Бак
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