Котят в мусорный бак выбросили неизвестные в Екатеринбурге

Позже она обратилась за помощью к другим неравнодушным гражданам, так как не знала, как кормить маленьких котят. На ее пост в соцсетях откликнулась Валерия. Ее домашняя собака чихуя-хуа как раз только родила трех щенков, из которых в живых остался только один.