Котят в мусорный бак выбросили неизвестные в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Животные оказались спасены. Горожанка унесла их в тепло, сообщает Е1.
Позже она обратилась за помощью к другим неравнодушным гражданам, так как не знала, как кормить маленьких котят. На ее пост в соцсетях откликнулась Валерия. Ее домашняя собака чихуя-хуа как раз только родила трех щенков, из которых в живых остался только один.
Котят отдали собаке, чтобы она их выкормила. Животное приняло детенышей кошки как родных.
Ранее сообщалось, что американская булли родила 17 щенков в Екатеринбурге. После этого она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая плодовитая собака России.