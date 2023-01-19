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Сегодня, 19 января, в Нижнем Тагиле празднуют Крещение Господне. Верующие опускались в купель на городском пруду. За безопасностью следили сотрудники охраны, спасатели и медработники. Как прошли купания в Нижнем Тагиле, читайте в материале TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле похоронили 26-летнего Данила Сергеева. Молодой человек погиб на СВО 30 декабря. Траурная церемония прошла в Свято-Троицком соборе.
На телеканале «Пятница!» в рамках шоу «Четыре свадьбы» покажут торжество молодоженов из Нижнего Тагила. 35-летняя фотограф и блогер Ксения и 33-летний пожарный Николай сыграют свадьбу с бюджетом 150 тысяч рублей.
Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в голосовании и сделать город столицей Тотального диктанта — 2023. Отдать голос за будущего лидера акции можно до 1 февраля.
Два ребенка с игрушечной куклой и тюбингом в руках перебегали дорогу в неположенном месте. Теперь их ищет полиция. Видеозапись инцидента разошлют по школам.
В Нижнем Тагиле полиция проведет проверку после того, как водитель автобуса не пустил женщину с коляской с ребенком в салон. Он отказал тагильчанке во входе из-за наличия коляски.