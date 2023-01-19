Крупный пожар вспыхнул за «Сима-лендом» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Оказалось, что загорелась несанкционированная свалка бытового мусора. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На данный момент неизвестно, кто является владельцем территории, пишет ИА «Ночные новости».
По словам очевидца на место свозят воду, а тушить придется пожар два дня, потому что возгорание пошло дальше. Дым от свалки распространяется на ЕКАД, кольцевую.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о произошедшем диспетчер получил в 02:52. Всего на место прибыло 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Напомним, в Екатеринбурге во время одного из пожаров скончался проводник. Во время возгорания вагона поезда мужчина находился внутри. Он задремал и не заметил начинающийся пожар.