Малолетних детей застукали за опасными играми в Нижнем Тагиле

Два школьника с игрушками, со слов очевидца, отправлялись кататься на горках вблизи Дома культуры «НТМК». В тюбинге и на руках у детей были куклы. Автор видеозаписи беспокоится и задается вопросом: что было бы, если бы кукла вывалилась посреди проезжей части, вне «зебры»?