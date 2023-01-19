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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Малолетних детей застукали за опасными играми в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI

Дети перебегали дорогу прямо перед автомобилями в Нижнем Тагиле

Два ребенка с игрушечной куклой и тюбингом в руках перебегали дорогу, не дойдя до пешеходного перехода 50 метров. За опасным занятием их застукали в Нижнем Тагиле. Теперь детей ищет полиция.

Два школьника с игрушками, со слов очевидца, отправлялись кататься на горках вблизи Дома культуры «НТМК». В тюбинге и на руках у детей были куклы. Автор видеозаписи беспокоится и задается вопросом: что было бы, если бы кукла вывалилась посреди проезжей части, вне «зебры»?

Отделение пропаганды ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировало инцидент. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что видеозапись разошлют по школам города для того, чтобы найти малолетних нарушителей ПДД. Факт неправильного перехода проезжей части зафиксирован и опубликован в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

В Нижнем Тагиле мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки
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В октябре 2022 года 12-летний юноша ехал на велосипеде и попал под колеса авто. Мальчик получил травмы и после осмотра врачами был отпущен домой, однако делом заинтересовались в ПДН Нижнего Тагила. Родителей проверили на качество исполнения обязанностей по воспитанию детей.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#ПДН#ПДД#Нарушение ПДД#Происшествия
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