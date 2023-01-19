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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в эфире телеканала «Пятница!»

Сегодня, 12:37
Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"
На телеканале «Пятница!» в рамках шоу «Четыре свадьбы» покажут торжество молодоженов из Нижнего Тагила.

В каждом эфире невесты из разных регионов приходят на свадьбы друг к другу и дают свои оценки тому, как их конкурентки смогли организовать свой праздник, сообщает пресс-служба телеканала. В конце каждого выпуска девушки голосуют за лучшую свадьбу.  

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"

Одними из участников проекта стали тагильчане - 35-летняя фотограф и блогер Ксения и 33-летний пожарный Николай. Пара познакомилась при помощи сайта знакомств. 

Молодые сыграют свадьбу в пожарном стиле. Потратить на торжество они планируют не более 150 тысяч рублей. Эфир с молодоженами будет показан уже 19 января в 19:00 на «Пятнице!».

Пара из Верхней Пышмы победила на шоу «Четыре свадьбы»
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#Свободное время#Нижний Тагил#Свадьба#Шоу#Телевизор#Елена Озерова
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