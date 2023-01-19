Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в эфире телеканала «Пятница!»

В каждом эфире невесты из разных регионов приходят на свадьбы друг к другу и дают свои оценки тому, как их конкурентки смогли организовать свой праздник, сообщает пресс-служба телеканала. В конце каждого выпуска девушки голосуют за лучшую свадьбу.