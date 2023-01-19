Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в эфире телеканала «Пятница!»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В каждом эфире невесты из разных регионов приходят на свадьбы друг к другу и дают свои оценки тому, как их конкурентки смогли организовать свой праздник, сообщает пресс-служба телеканала. В конце каждого выпуска девушки голосуют за лучшую свадьбу.
Одними из участников проекта стали тагильчане - 35-летняя фотограф и блогер Ксения и 33-летний пожарный Николай. Пара познакомилась при помощи сайта знакомств.
Молодые сыграют свадьбу в пожарном стиле. Потратить на торжество они планируют не более 150 тысяч рублей. Эфир с молодоженами будет показан уже 19 января в 19:00 на «Пятнице!».