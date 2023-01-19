Мужчина чуть не погиб во время купания в проруби в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Одному из посетителей проруби в акватории Тагильского пруда внезапно стало плохо во время погружения. Молодой человек потерял сознание.
Ему на помощь подоспели люди, которые вытащили его из воды и привели в чувство, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По их словам, госпитализация мужчине не понадобилась, так как на месте ему была оказана вся необходимая помощь.
Также очевидица рассказала, что случился инцидент в 23:00. Молодой человек был в числе первых. Людей было мало.