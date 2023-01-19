TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Мужчина чуть не погиб во время купания в проруби в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:21
Во время купания в проруби молодой человек едва не погиб. Это случилось в Нижнем Тагиле 18 января.

Одному из посетителей проруби в акватории Тагильского пруда внезапно стало плохо во время погружения. Молодой человек потерял сознание.

Ему на помощь подоспели люди, которые вытащили его из воды и привели в чувство, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По их словам, госпитализация мужчине не понадобилась, так как на месте ему была оказана вся необходимая помощь.

Также очевидица рассказала, что случился инцидент в 23:00. Молодой человек был в числе первых. Людей было мало.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Крещение#Купание#Пострадавшие
Подпишитесь
«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Сегодня, 11:50
Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
Сегодня, 15:25
Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023
Сегодня, 09:09
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
17 января 16:15
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
Вчера, 05:21
Водителя проверят после отказа пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле
Сегодня, 11:01