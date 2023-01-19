Мужчина из свердловского села пырнул соседку вилами. От смерти спас телефон

Журналистам Е1 удалось взять комментарий мужчины. Он считает, что обвинен несправедливо, что на самом деле угрожали ему, а Екатерина напоролась на вилы по собственной неосторожности. Со слов пролежавшего в психиатрическом диспансере мужчины, семья была «поддатой» (мужа Екатерины и ее саму не проверяли на наличие алкоголя в крови, однако врачи не видели в этом необходимости, сообщает СМИ).