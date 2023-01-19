Мужчина из свердловского села пырнул соседку вилами. От смерти спас телефон

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Нападавший Евгений, со слов пострадавшей Екатерины, показался ей странным 2 года назад. Мужчина отпустил длинную бороду и начал вести затворнический образ жизни. До инцидента с вилами свердловчане не ссорились, активно не общались — только здоровались при встрече на улице.
Конфликтная ситуация возникла 25 октября 2021 года, когда женщина с тремя детьми и мужем шла мимо дома Евгений. Мужчина вышел из ворот собственного домовладения. Муж Екатерины планировал поздороваться с соседом, но получил удар в лицо, оскорбления и обвинения в том, что тот не воспитывает своих детей (якобы кто-то из ребят кинул в его двор бутылку).
Позже, рассказала многодетная мать изданию Е1, началось побоище: Евгений бил ее мужа металлической трубой, после задел и ее тоже. Когда изделие удалось вырвать из рук, мужчина схватился за другой инвентарь, стоявший поблизости: вилы, лопату, метлу.
Правоохранители расценили случившееся в селе Троицком как обоюдную драку, в которой виноваты все, и выписала семье Екатерины и Евгению административный штраф (от которого при помощи адвоката удалось избавиться). Со слов свердловчанки, ей с трудом, но все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении агрессивного соседа. Суд назначил напавшему с вилами мужчине прохождение психиатра. Специалист выявил отклонения: Евгения признали опасным, не отдающим отчет в своих действиях. Ему назначили принудительное лечение.
Журналистам Е1 удалось взять комментарий мужчины. Он считает, что обвинен несправедливо, что на самом деле угрожали ему, а Екатерина напоролась на вилы по собственной неосторожности. Со слов пролежавшего в психиатрическом диспансере мужчины, семья была «поддатой» (мужа Екатерины и ее саму не проверяли на наличие алкоголя в крови, однако врачи не видели в этом необходимости, сообщает СМИ).