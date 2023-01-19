На территории храма Иоанна Кронштадтского загорелась воскресная школа

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Представители пресс-службы МЧС России по городу сообщили корреспондентам NEWS.ru, что пламя потушили в 5 часов 25 минут утра. В ведомстве уточнили, что пожарным пришлось тушить двухэтажное здание из дерева. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Во время пожара из здания эвакуировался один человек – сам виновник возгорания.
Храм, где произошел инцидент, расположен по адресу Кронштадтский бульвар, дом 24, корпус 2. В ночь на 19 января в комплексе должны были находиться охранник и 2 алтарника. Однако полицейские выяснили, что в здании находился еще один человек – прихожанин. По словам мужчины, в храме ему разрешил остаться настоятель, который не подтвердил этого.
Прихожанин рассказал, что возгорание произошло из-за растворителя. Никаких вразумительных ответов на вопросы, где и зачем он достал это вещество, гость так и не дал. В результате пожара мужчина обжег руки, поэтому его пришлось госпитализировать. На данный момент правоохранители выясняют, был ли пожар результатом поджога или неосторожного обращения с огнем.