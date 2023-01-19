На территории храма Иоанна Кронштадтского загорелась воскресная школа

Храм, где произошел инцидент, расположен по адресу Кронштадтский бульвар, дом 24, корпус 2. В ночь на 19 января в комплексе должны были находиться охранник и 2 алтарника. Однако полицейские выяснили, что в здании находился еще один человек – прихожанин. По словам мужчины, в храме ему разрешил остаться настоятель, который не подтвердил этого.