Отдых в Санкт-Петербурге: что стоит посмотреть

Есть и другие варианты для желающих отдохнуть. В Питере расположен дельфинарий, где посетители могут поплавать вместе с дельфинами. Для любителей активного отдыха предназначается парк «Диво-остров». Имеются в городе и аквапарки, также стоит заглянуть в планетарий. Прокатитесь по Петербургу вечером на автобусе, главные городские площади выглядят впечатляюще. Выбирайте экскурсии, их много, найти в их перечне что-то, способное заинтересовать, сможет каждый.