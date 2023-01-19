TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:03

Published Вчера, 07:03

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Отдых в Санкт-Петербурге: что стоит посмотреть

Вчера, 07:03
Фото: pxhere.com
Санкт-Петербург — культурная столица России, второй по величине город нашей страны. Он ничуть не уступает по количеству достопримечательностей старым европейским городам.

Красивые памятники, музеи, театры, дворцы — на все это приезжают посмотреть люди со всей страны, в том числе и из Нижнего Тагила. Выбрать экскурсию можно на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg, здесь большой выбор и возможность бронирования онлайн.

Что стоит увидеть в Петербурге

В Петербурге три района вызывают интерес у туристов — это центральная часть, Петроградская сторона и Васильевский остров. Чаще всего приезжие выбирают для осмотра северную часть исторического центра, где интересных мест предостаточно — тут и Эрмитаж, и Марсово поле, и Казанский собор, и многое другое.

Петроградская сторона очень интересна, так как именно здесь расположены Петропавловская крепость и Князь-Владимирский собор. Эта часть города отличается впечатляющей архитектурой, а еще тут есть красивые парки. Те же туристы, которые выберут для посещения Васильевский остров, смогут увидеть:

  • Ростральные колонны;
  • Кунсткамеру;
  • Дворец Меншикова, над которым трудились Трезини и Растрелли.

На работу в городе власти приглашали известнейших архитекторов. Потому и шедевров много — разные дворцы, целые архитектурные ансамбли. Из известных зданий стоит отметить Дом Зингера.

Храмы Петербурга

В городе много соборов и церквей. Обычно туристы идут смотреть на Исаакиевский собор, один из самых высоких православных храмов в мире. Из других соборов упомянем Казанский и Спас на Крови.

Музеи

Музеи весьма интересны, всего их в городе порядка 250. Сначала туристы посещают Эрмитаж, который занимает шесть исторических зданий. Там собрали почти три миллиона экспонатов — картины, скульптуры, археологические памятники. Впечатляют произведения искусства из разных стран мира — Германии, Италии, Англии. Чтобы все осмотреть, потребуется немало времени.

После Эрмитажа непременно стоит посетить Русский музей и музей Исаакиевского собора.

Внимания заслуживают и театры, среди которых самым известным является Мариинский театр оперы и балета.

Есть и другие варианты для желающих отдохнуть. В Питере расположен дельфинарий, где посетители могут поплавать вместе с дельфинами. Для любителей активного отдыха предназначается парк «Диво-остров». Имеются в городе и аквапарки, также стоит заглянуть в планетарий. Прокатитесь по Петербургу вечером на автобусе, главные городские площади выглядят впечатляюще. Выбирайте экскурсии, их много, найти в их перечне что-то, способное заинтересовать, сможет каждый.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg?erid=LjN8K5SrA

#Санкт-Петербург
Подпишитесь
«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Вчера, 11:50
Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
Вчера, 15:25
Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023
Вчера, 09:09
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
17 января 16:15
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
18 января 05:21
Водителя проверят после отказа пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле
Вчера, 11:01