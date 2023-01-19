Отдых в Санкт-Петербурге: что стоит посмотреть

Posted Вчера, 07:03
Published Вчера, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Красивые памятники, музеи, театры, дворцы — на все это приезжают посмотреть люди со всей страны, в том числе и из Нижнего Тагила. Выбрать экскурсию можно на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg, здесь большой выбор и возможность бронирования онлайн.
Что стоит увидеть в Петербурге
В Петербурге три района вызывают интерес у туристов — это центральная часть, Петроградская сторона и Васильевский остров. Чаще всего приезжие выбирают для осмотра северную часть исторического центра, где интересных мест предостаточно — тут и Эрмитаж, и Марсово поле, и Казанский собор, и многое другое.
Петроградская сторона очень интересна, так как именно здесь расположены Петропавловская крепость и Князь-Владимирский собор. Эта часть города отличается впечатляющей архитектурой, а еще тут есть красивые парки. Те же туристы, которые выберут для посещения Васильевский остров, смогут увидеть:
На работу в городе власти приглашали известнейших архитекторов. Потому и шедевров много — разные дворцы, целые архитектурные ансамбли. Из известных зданий стоит отметить Дом Зингера.
Храмы Петербурга
В городе много соборов и церквей. Обычно туристы идут смотреть на Исаакиевский собор, один из самых высоких православных храмов в мире. Из других соборов упомянем Казанский и Спас на Крови.
Музеи
Музеи весьма интересны, всего их в городе порядка 250. Сначала туристы посещают Эрмитаж, который занимает шесть исторических зданий. Там собрали почти три миллиона экспонатов — картины, скульптуры, археологические памятники. Впечатляют произведения искусства из разных стран мира — Германии, Италии, Англии. Чтобы все осмотреть, потребуется немало времени.
После Эрмитажа непременно стоит посетить Русский музей и музей Исаакиевского собора.
Внимания заслуживают и театры, среди которых самым известным является Мариинский театр оперы и балета.
Есть и другие варианты для желающих отдохнуть. В Питере расположен дельфинарий, где посетители могут поплавать вместе с дельфинами. Для любителей активного отдыха предназначается парк «Диво-остров». Имеются в городе и аквапарки, также стоит заглянуть в планетарий. Прокатитесь по Петербургу вечером на автобусе, главные городские площади выглядят впечатляюще. Выбирайте экскурсии, их много, найти в их перечне что-то, способное заинтересовать, сможет каждый.
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