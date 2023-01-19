Перед Новым годом на СВО погиб ветеран МВД РФ из Асбеста

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Мужчина находился в должности прапорщика. Два раза он отправлялся на командировки в Чечню, имеет множество медалей. Будучи на пенсии, он трудился в различных охранных структурах города, был активистом, сообщает МО МВД «Асбестовский».
На СВО он отправился вместе со своим коллегой. Дома его ждали супруга, сын и мама.
Похоронят бойца 20 января. Прощание состоится с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале на улице Шевченко.
В Сухом Логе состоялись похороны сразу двоих погибших на СВО. 32-летний Сергей Гавлик и 46-летний Владимир Быков не были знакомы друг с другом, но их гробы на траурной церемонии поставили рядом.