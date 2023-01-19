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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Перед Новым годом на СВО погиб ветеран МВД РФ из Асбеста

Сегодня, 08:34
Фото: МО МВД «Асбестовский»
Ветеран МВД РФ Виталий Плетнев из Асбеста погиб на спецоперации 24 декабря. Он прослужил в органах внутренних дел более 27 лет и прошел два подразделения: ППС и ОКС.

Мужчина находился в должности прапорщика. Два раза он отправлялся на командировки в Чечню, имеет множество медалей. Будучи на пенсии, он трудился в различных охранных структурах города, был активистом, сообщает МО МВД «Асбестовский».

На СВО он отправился вместе со своим коллегой.  Дома его ждали супруга, сын и мама.

Похоронят бойца 20 января. Прощание состоится с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале на улице Шевченко.

В Сухом Логе состоялись похороны сразу двоих погибших на СВО. 32-летний Сергей Гавлик и 46-летний Владимир Быков не были знакомы друг с другом, но их гробы на траурной церемонии поставили рядом.

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