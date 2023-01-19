Полицейские проведут проверку после избиения мужчиной щенка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По ее результатам будет принято решение, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее мужчина выгуливал своего щенка на поводке, как вдруг стал его бить, хлестать по морде и таскать за горло на поводке. На жестокое обращение с животным обратили внимание другие прохожие. Они сняли произошедшее на видео.
В это время животное скулило на весь двор. Соседи рассказали, что такое они видят не впервые и назвали адрес инцидента: улица Булата Окуджава, дом 7.