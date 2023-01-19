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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Полицейские проведут проверку после избиения мужчиной щенка в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
После того, как житель Нижнего Тагила избил свою собаку на глазах у прохожих, полиция организовала проверку.

По ее результатам будет принято решение, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее мужчина выгуливал своего щенка на поводке, как вдруг стал его бить, хлестать по морде и таскать за горло на поводке. На жестокое обращение с животным обратили внимание другие прохожие. Они сняли произошедшее на видео.

В это время животное скулило на весь двор. Соседи рассказали, что такое они видят не впервые и назвали адрес инцидента: улица Булата Окуджава, дом 7.

Мужчина из Нижнего Тагила избил щенка на глазах у прохожих
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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Избиение#Животное#Собака#Щенок
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