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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Преподаватель УрФУ в Екатеринбурге обозвала студентку и высмеяла ее гражданство

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
Сотрудница УрФУ в Екатеринбурге назвала студентку из Казахстана «бездарной дурой» во внутренней переписке и посмеялась над ее гражданством. Преподаватель — кандидат педагогических наук, остальные учащиеся считают ее жертвой ситуации.

Со слов оскорбленной девушки, она решила обратиться к преподавателю с вопросом после того, как узнала о негативном обсуждении факта ее отчисления. В диалоге женщина, преподающая на кафедре лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, стала писать оскорбления.

Другие студенты считают, что реакция педагога стала ответом на провокации: якобы обучающаяся в вузе гражданка иностранного государства постоянно обращается к преподавательнице и высказывает претензии. Аналогичная ситуация в отношении девушки сложилась и с другими педагогами: к ним также иммигрантка из Казахстана относится негативно, передает слова студентов telegram-канал «Свет Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Студенты#Оскорбление#Гражданство#УрФУ
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