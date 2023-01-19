Преподаватель УрФУ в Екатеринбурге обозвала студентку и высмеяла ее гражданство

Со слов оскорбленной девушки, она решила обратиться к преподавателю с вопросом после того, как узнала о негативном обсуждении факта ее отчисления. В диалоге женщина, преподающая на кафедре лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, стала писать оскорбления.