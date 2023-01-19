Преподаватель УрФУ в Екатеринбурге обозвала студентку и высмеяла ее гражданство

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Со слов оскорбленной девушки, она решила обратиться к преподавателю с вопросом после того, как узнала о негативном обсуждении факта ее отчисления. В диалоге женщина, преподающая на кафедре лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, стала писать оскорбления.
Другие студенты считают, что реакция педагога стала ответом на провокации: якобы обучающаяся в вузе гражданка иностранного государства постоянно обращается к преподавательнице и высказывает претензии. Аналогичная ситуация в отношении девушки сложилась и с другими педагогами: к ним также иммигрантка из Казахстана относится негативно, передает слова студентов telegram-канал «Свет Екатеринбург».