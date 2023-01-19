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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Проверить водителя в Тагиле из-за отказа пустить маму с ребенком попросили в Госдуме

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI
После инцидента с водителем автобуса в Нижнем Тагиле, который отказался пускать в салон автобуса маму с ребенком, глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила главу Свердловской области Евгения Куйвашева проверить работника.

По ее словам, это уже не единичный случай в регионе. Помимо этого иногда водители требуют дополнительную оплату за провоз колясок с детьми, пишет Останина в своем Telegram-канале.

Она попросила Евгения Куйвашева провести проверку, а затем отчитаться по ее итогам комитету. В частности, Останина отметила, что нужно разобраться с ситуацией по поводу того, когда родители с колясками заходя в транспорт. Перевозчикам должны быть даны соответствующие разъяснения и указания.

Обращение к Куйвашеву
Фото: Нина Останина

Напомним, женщина с ребенком в коляске планировала проехать на одном из автобусов в Нижнем Тагиле. Она направлялась в Детскую поликлинику на Тагилстрой. При попытке пройти в салон водитель отказался пускать женщину. Инцидент случился 17 января утром.

Водитель не пустил женщину с грудничком в автобус в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Нина Останина#Евгений Куйвашев#Дети#Автобус#Водитель#Проверка
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