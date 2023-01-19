Проверить водителя в Тагиле из-за отказа пустить маму с ребенком попросили в Госдуме

Она попросила Евгения Куйвашева провести проверку, а затем отчитаться по ее итогам комитету. В частности, Останина отметила, что нужно разобраться с ситуацией по поводу того, когда родители с колясками заходя в транспорт. Перевозчикам должны быть даны соответствующие разъяснения и указания.