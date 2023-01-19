Проверить водителя в Тагиле из-за отказа пустить маму с ребенком попросили в Госдуме

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По ее словам, это уже не единичный случай в регионе. Помимо этого иногда водители требуют дополнительную оплату за провоз колясок с детьми, пишет Останина в своем Telegram-канале.
Она попросила Евгения Куйвашева провести проверку, а затем отчитаться по ее итогам комитету. В частности, Останина отметила, что нужно разобраться с ситуацией по поводу того, когда родители с колясками заходя в транспорт. Перевозчикам должны быть даны соответствующие разъяснения и указания.
Напомним, женщина с ребенком в коляске планировала проехать на одном из автобусов в Нижнем Тагиле. Она направлялась в Детскую поликлинику на Тагилстрой. При попытке пройти в салон водитель отказался пускать женщину. Инцидент случился 17 января утром.