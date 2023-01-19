Семейную пару заставляет развестись прокуратура Тюмени из-за смены пола супруга

Соответствующее заявление отправлено в производство Центрального районного суда Тюмени. Пресс-служба судов области в официальном telegram-канале напоминает о том, что Семейный кодекс РФ не предусматривает однополые браки: в своде законов супружество рассматривается как форма взаимоотношений между разнополыми людьми. На основании этого прокурор обратился в государственный орган разрешения споров, где дело рассмотрят в ближайшее время.