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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Семейную пару заставляет развестись прокуратура Тюмени из-за смены пола супруга

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI
33-летний житель Тюмени обратился в ЗАГС с прошением о смене фамилии, имени, отчества и пола в документах с мужских на женские. Заявление удовлетворили, однако прокурор обратился с иском о признании акта заключения брака в семье, где супруг сменил пол, утратившим силу.

Соответствующее заявление отправлено в производство Центрального районного суда Тюмени. Пресс-служба судов области в официальном telegram-канале напоминает о том, что Семейный кодекс РФ не предусматривает однополые браки: в своде законов супружество рассматривается как форма взаимоотношений между разнополыми людьми. На основании этого прокурор обратился в государственный орган разрешения споров, где дело рассмотрят в ближайшее время.

Свадебный бум произошел в Свердловской области после объявления частичной мобилизации
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Ранее в Свердловской области отметили взрывной рост количества свадеб. В конце сентября 2022 года в городах Урала было больше всего церемоний бракосочетания. Сотрудники ЗАГСов связывают возникшее положение дел с объявленной в стране частичной мобилизацией военнообязанных.

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#Прокуратура#Свадьба#Суд#Смена пола#Тюмень#Происшествия#Анна Варнакина
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