Семейную пару заставляет развестись прокуратура Тюмени из-за смены пола супруга

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Соответствующее заявление отправлено в производство Центрального районного суда Тюмени. Пресс-служба судов области в официальном telegram-канале напоминает о том, что Семейный кодекс РФ не предусматривает однополые браки: в своде законов супружество рассматривается как форма взаимоотношений между разнополыми людьми. На основании этого прокурор обратился в государственный орган разрешения споров, где дело рассмотрят в ближайшее время.
Ранее в Свердловской области отметили взрывной рост количества свадеб. В конце сентября 2022 года в городах Урала было больше всего церемоний бракосочетания. Сотрудники ЗАГСов связывают возникшее положение дел с объявленной в стране частичной мобилизацией военнообязанных.