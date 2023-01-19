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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Школьники Тагила завоевали медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
В Верхней Пышме спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали. Всероссийские соревнования по тхэквондо назывались «Уральская зима».

В состязании было задействовано порядка 700 атлетов из разных регионов страны. Ученики спортшколы «Юпитер» получили девять наград, сообщает департамент физкультуры, спорта и молодежной политики.

Лучшими среди школьников признали Метальникова Макара, Шандаловича Андрея, Байкову Жанну, Тарасенко Ульяну. Бронзу получил Перезолова Дмитрий.

Среди кадетов лучшим признали Байкова Семена, 2 место занял Никульников Тимофей. А бронзу заполучили Носкова Софья и Новоселова Екатерина. Всего в копилке наград воспитанников спортшколы №2 шесть медалей.

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