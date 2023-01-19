Школьники Тагила завоевали медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В состязании было задействовано порядка 700 атлетов из разных регионов страны. Ученики спортшколы «Юпитер» получили девять наград, сообщает департамент физкультуры, спорта и молодежной политики.
Лучшими среди школьников признали Метальникова Макара, Шандаловича Андрея, Байкову Жанну, Тарасенко Ульяну. Бронзу получил Перезолова Дмитрий.
Среди кадетов лучшим признали Байкова Семена, 2 место занял Никульников Тимофей. А бронзу заполучили Носкова Софья и Новоселова Екатерина. Всего в копилке наград воспитанников спортшколы №2 шесть медалей.