Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
О «кракене» заговорили еще в прошлом году. Данный штамм стал доминирующим в США осенью 2022 года, после чего быстро распространился в десятках других государств. В России о «кракене» сообщили 12 января. Первой пациенткой с «кракеном» оказалась жительница Пензы, которая довольно легко перенесла заболевание.
Примечательно, что пациентка никуда не выезжала за пределы страны или даже города. Поэтому, заражение, скорее всего, произошло где-то в общественном месте. Поскольку органами по надзору ограничения не введены и границы открыты, то распространения «кракена» в других регионах России стоит ждать очень быстро, отмечают эпидемиологи.
В Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, пока не обнаружено «кракена». Но главный внештатный детский специалист — иммунолог Свердловской области, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина считает это делом времени и призывает не пугаться нового вируса.
«Конечно, он обязательно будет. Если он появился на Земле, то будет и у нас. Но пугаться особенно не стоит. Ничего нового тут нет. Если вы хотите защититься или, особенно, уже болеете — надо носить маску», — отмечает Тузанкина.
Действительно, маски способны защитить граждан от заражения, поскольку вирус, как и все его предшественники, передается воздушно-капельным путем. И в первую очередь представляет опасность для детей и пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, с ослабленным организмом. Таковы данные Роспотребнадзора, который в эфире местного телевидения проинформировал уральцев о новом штамме XBB — «кракене».
Поскольку «кракен» является субвариантом или подвидом омикрона, то у них с родственным штаммом много общего. Например, схожая с ОРВИ симптоматика. Больной чувствует боль и першение в горле, слабость, насморк, головную боль. О потере обоняния речи, как и в случае с омикроном, не идет.
«Этот вариант приобрел дополнительную мутацию, из-за чего стал заразнее, чем предыдущие варианты. Он очень легко передается от человека к человеку. Можно сказать, что один человек, заразившийся «кракеном», может инфицировать больше десяти человек, — сообщил в беседе с «КП-Екатеринбург» врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
При этом «кракен» в большинстве случаев не вызывает тяжелых осложнений, проходит практически без госпитализации и обладает низкой летальностью, отмечают специалисты.
Вопросы вакцинации и ревакцинации вновь становятся очень актуальными. Медики рекомендуют привиться, поскольку вакцина не только подготовит иммунитет к противостоянию новой инфекции, но и в случае заражения поможет избежать осложнений.
Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства. А также в крупных медучреждениях города:
График работы и контактные данные пунктов вакцинации от COVID-19 в Нижнем тагиле указаны на сайте городской администрации.
Список пунктов вакцинации в Нижнем Тагиле также представлен на карте 2gis.ru.