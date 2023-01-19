Учителя элитной школы в Верхней Пышме уволили после неофициального общения с девочкой

Разбирательства с педагогом начались после того, как родственники школьницы увидели неоднозначную переписку с учителем. Дарья Табакова, мать девочки, обратилась с претензией в СОШ, но там ее дочь обвинили в провокационных действиях, сообщает Е1. В диалоге Овченков позволял себе высказывания на темы, не относящиеся к учебе. К примеру, он писал: «Я теперь понял, почему тебя все ****** обзывают».