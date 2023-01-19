Учителя элитной школы в Верхней Пышме уволили после неофициального общения с девочкой

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 08:43
Разбирательства с педагогом начались после того, как родственники школьницы увидели неоднозначную переписку с учителем. Дарья Табакова, мать девочки, обратилась с претензией в СОШ, но там ее дочь обвинили в провокационных действиях, сообщает Е1. В диалоге Овченков позволял себе высказывания на темы, не относящиеся к учебе. К примеру, он писал: «Я теперь понял, почему тебя все ****** обзывают».
Не сразу, но преподавателя уволили. Изначально руководство школы занимало позицию педагога и предлагало лишь сменить учителя физики в классе Табаковой, сообщает СМИ со ссылкой на маму девочки. По данным издания, после случившегося школьниц затравили за сговор в отношении физика. Дарья Табака обратилась с заявлением в прокуратуру Верхней Пышмы и другие ведомства, потому что не планирует вести переговоры с учебным заведением.
В школе по факту обращений в надзорные органы ответили, что состава преступления нет (так якобы ответила прокуратура), с остальными педагогами провели соответствующий инструктаж. Отстраненный от педагогической деятельности Антон Овченков никак не прокомментировал ситуацию журналистам. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в ответ на обращение Е1 сообщила, что на основании заявления проводится проверка.
Дарья Табакова, мама оскорбленной школьницы, рассказала «КП-Екатеринбург», что преподавателя уволили 10 января, однако он может устроиться в другое учебное заведение и продолжать занятия. Женщина намерена добиваться заключения физика под стражу.
Ранее в Екатеринбурге преподавательницу УрФУ обвинили в насмешках над гражданством Казахстана и оскорблениях студентки. Мнения учащихся о произошедшем разделились: некоторые считают, что кандидата педагогических наук спровоцировали, на что возникла соответствующая реакция.