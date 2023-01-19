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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге пришли десятки судей

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Десятки судей нагрянули одновременно в бизнес-центр «Манхеттен» в Екатеринбурге, ранее скандально прославившийся.

Произошло это после эвакуации людей из здания Арбитражного суда. Десятки судей и сотрудников суда пришли в «Манхэттен», пишет Е1.

Эвакуация производилась из-за поступившего сообщения о минировании. Окончания проверки помещений судьи ожидали в бизнес-центре.

Очевидцы сообщали, что некоторые люди держат в руках таблички. На них указаны названия подразделений, в которых они работают. Это было необходимо для того, чтобы работники не потерялись.

Напомним, что 18 января под Екатеринбургом детей эвакуировали из нескольких школ. Это произошло из-за сообщений о минированиях. Некоторых школьников отправили по домам без вещей, а после проверки зданий родителям сказали, что можно заехать за рюкзаками. 

Из-за сообщений о минировании под Екатеринбургом массово эвакуировали школы
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#Происшествия#Новости УрФО#Бизнес-центр#Судьи#Минирование#Эвакуация#Елена Озерова
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