В бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге пришли десятки судей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Произошло это после эвакуации людей из здания Арбитражного суда. Десятки судей и сотрудников суда пришли в «Манхэттен», пишет Е1.
Эвакуация производилась из-за поступившего сообщения о минировании. Окончания проверки помещений судьи ожидали в бизнес-центре.
Очевидцы сообщали, что некоторые люди держат в руках таблички. На них указаны названия подразделений, в которых они работают. Это было необходимо для того, чтобы работники не потерялись.
Напомним, что 18 января под Екатеринбургом детей эвакуировали из нескольких школ. Это произошло из-за сообщений о минированиях. Некоторых школьников отправили по домам без вещей, а после проверки зданий родителям сказали, что можно заехать за рюкзаками.