В Екатеринбурге потеплеет до 0 градусов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В четверг, 19 января, в столице Свердловской области обещают переменную облачность и отсутствие снега. Дневная температура составит -2...-4 градуса. В пятницу, 20 января, термометры зафиксируют -8...-2°C, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
С началом выходных в Екатеринбурге распогодится: воздух прогреется до 0 градусов. В воскресенье, 22 января, температура снова пойдет на спад: -5...-4 градуса.
19 января, в православный праздник, крещенские морозы обошли Нижний Тагил стороной: синоптики обещают -6...-9 градусов, ветер до 6 метров в секунду и пасмурную погоду без осадков.