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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Екатеринбурге потеплеет до 0 градусов

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
Синоптики сообщили, что в течение недели, ближе к выходным, температура атмосферного воздуха в Екатеринбурге повысится до 0 градусов.

В четверг, 19 января, в столице Свердловской области обещают переменную облачность и отсутствие снега. Дневная температура составит -2...-4 градуса. В пятницу, 20 января, термометры зафиксируют -8...-2°C, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

С началом выходных в Екатеринбурге распогодится: воздух прогреется до 0 градусов. В воскресенье, 22 января, температура снова пойдет на спад: -5...-4 градуса.

Потепление до -4 ожидается в Крещение в Свердловской области
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19 января, в православный праздник, крещенские морозы обошли Нижний Тагил стороной: синоптики обещают -6...-9 градусов, ветер до 6 метров в секунду и пасмурную погоду без осадков.

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#Екатеринбург#Погода#Потепление#Синоптики#Прогноз погоды#Анна Варнакина
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