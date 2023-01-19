В Нижнем Тагиле за прошлый год пропали 33 контейнера

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В прошлом году компания «Облкоммунэнерго», которая обслуживает север Свердловской области, восстановила в Нижнем Тагиле 33 контейнера.
За прошедший год мы оборудовали каждую из эксплуатируемых компанией площадок информационным материалом. Там подробно указано, что является твердыми коммунальными отходами и можно выбрасывать в контейнеры, размещать в бункер, а что — нет. Тем не менее, мы регулярно сталкиваемся с тем, что на площадки выкидывают мусор, для которого они не предназначены: шины, строительный мусор, аккумуляторы. Это, а также ртутные лампы, батарейки и некоторые другие категории отходов требуют особой переработки и должны сдаваться в специальные места, а не складироваться на площадках накопления ТКО или в контейнерах, — отметил начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин.
Помимо этого, в прошлом году компания зафиксировала несколько несанкционированных свалок, а также нарушения при складировании ТКО на контейнерных площадках. Так, баки ломались из-за того, что в них помещали крупную бытовую технику. АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила построило и эксплуатирует в городе 191 площадку накопления ТКО.