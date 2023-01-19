В Нижнем Тагиле за прошлый год пропали 33 контейнера

Помимо этого, в прошлом году компания зафиксировала несколько несанкционированных свалок, а также нарушения при складировании ТКО на контейнерных площадках. Так, баки ломались из-за того, что в них помещали крупную бытовую технику. ﻿АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила построило и эксплуатирует в городе 191 площадку накопления ТКО.