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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Водителя проверят после отказала пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле полиция проведет проверку после того, как водитель автобуса не пустил женщину с коляской в салон.

Водитель транспортного средства устанавливается, рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Указанный факт был зарегистрирован в ОП № 19 МУ МВД «Нижнетагильское». В настоящее время сотрудниками правопорядка организована проверка. Водитель устанавливается. Выясняем обстоятельства, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что женщина с ребенком в коляску попыталась зайти в автобус, но водитель отказался ее впускать из-за коляски. Тагильчанка хотела доехать до остановки «Школа № 49» и пойти на прием к специалисту.

Водитель не пустил женщину с грудничком в автобус в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Прокуратура#Автобус#Елена Озерова
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