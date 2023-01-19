Водителя проверят после отказала пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Водитель транспортного средства устанавливается, рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Указанный факт был зарегистрирован в ОП № 19 МУ МВД «Нижнетагильское». В настоящее время сотрудниками правопорядка организована проверка. Водитель устанавливается. Выясняем обстоятельства, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что женщина с ребенком в коляску попыталась зайти в автобус, но водитель отказался ее впускать из-за коляски. Тагильчанка хотела доехать до остановки «Школа № 49» и пойти на прием к специалисту.