Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Днем 19 января у проруби на Нижнетагильском пруду очередей нет: четыре лестницы, ведущие в купель, иногда вовсе пустуют. Посетители отмечают, что в этом году почему-то меньше желающих окунуться. Однако все равно спрос есть: люди постоянно стягиваются к палаткам для переодевания, а после подходят к воде, окунаются, крестятся и выходят из воды со светлыми лицами.
Погода порадовала, говорят окунувшиеся, солнце и не холодно. «Настрой боевой!» — громко говорит мужчина, который приехал с семьей. После купания он показывает большой палец и позирует перед камерой — супруга делает фотографии на память.
Дети разного возраста — от младшеклассников до подростков — тоже окунаются в ледяную воду. Удивленные глаза и восторг — такие вот эмоции.
Я хожу каждый год, уже лет пять. Сегодня пришла с сыном, он тоже окунулся, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроевского района, которая приехала в центр специально для купаний.
Редакция побывала у купели в районе 16 часов, в это время купались в основном мужчины и дети. Женщины в большинстве своем прошли утром, пояснил редакции Сергей Копёркин. Празднование проходит без происшествий:
Все спокойно. Только людей в этом году меньше, — отмечает директор «Центра защиты населения».