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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания

Сегодня, 15:25
Фото: TagilCity.ru
Крещенские купания в Нижнем Тагиле в 2023 году
В течение 19 января в честь христианского праздника Крещение Господне в Нижнем Тагиле верующие опускались в купель на городском пруду. За безопасностью окунавшихся следили сотрудники охраны, представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, медицинские работники и спасательная служба.

Днем 19 января у проруби на Нижнетагильском пруду очередей нет: четыре лестницы, ведущие в купель, иногда вовсе пустуют. Посетители отмечают, что в этом году почему-то меньше желающих окунуться. Однако все равно спрос есть: люди постоянно стягиваются к палаткам для переодевания, а после подходят к воде, окунаются, крестятся и выходят из воды со светлыми лицами.

Погода порадовала, говорят окунувшиеся, солнце и не холодно. «Настрой боевой!» — громко говорит мужчина, который приехал с семьей. После купания он показывает большой палец и позирует перед камерой — супруга делает фотографии на память.

Дети разного возраста — от младшеклассников до подростков — тоже окунаются в ледяную воду. Удивленные глаза и восторг — такие вот эмоции.

Я хожу каждый год, уже лет пять. Сегодня пришла с сыном, он тоже окунулся, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроевского района, которая приехала в центр специально для купаний.

Редакция побывала у купели в районе 16 часов, в это время купались в основном мужчины и дети. Женщины в большинстве своем прошли утром, пояснил редакции Сергей Копёркин. Празднование проходит без происшествий:

Все спокойно. Только людей в этом году меньше, — отмечает директор «Центра защиты населения».
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Крещение#Купель#Тагильский пруд#Верующие#Праздник#Православный праздник
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