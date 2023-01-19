Днем 19 января у проруби на Нижнетагильском пруду очередей нет: четыре лестницы, ведущие в купель, иногда вовсе пустуют. Посетители отмечают, что в этом году почему-то меньше желающих окунуться. Однако все равно спрос есть: люди постоянно стягиваются к палаткам для переодевания, а после подходят к воде, окунаются, крестятся и выходят из воды со светлыми лицами.