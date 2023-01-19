Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
Отдать голос за будущего лидера акции, в которой участвуют желающие из различных уголков мира, возможно с даты открытия до 1 февраля. Выразить предпочтение муниципалитету по выбору разрешается не более, чем 1 раз в день. Проголосовать можно по ссылке.
За почетную роль также сражаются центры Калининградской, Мурманской и Омской областей. Название города-чемпиона официально огласят 2 февраля во время передачи статуса столицы Тотального диктанта в Ярославле, сообщает администрация Нижнего Тагила.
В победившем городе 8 апреля автор Василий Авченко ознакомит участников с текстом, в это же время из специализированно подготовленной студии запишут фрагмент онлайн-марафона. Также в одном из четырех номинантов проведут Фестиваль грамотности.
Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском впервые прошли соревнования по тяжелой атлетике «Юность Урала», для участия в которых съехались спортсмены из разных регионов России. Всего в мероприятии принимало участие 22 девушки и 118 юношей.