Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023

Отдать голос за будущего лидера акции, в которой участвуют желающие из различных уголков мира, возможно с даты открытия до 1 февраля. Выразить предпочтение муниципалитету по выбору разрешается не более, чем 1 раз в день. Проголосовать можно по ссылке.