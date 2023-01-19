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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в голосовании, стартовавшем 18 января, и сделать город столицей Тотального диктанта — 2023.

Отдать голос за будущего лидера акции, в которой участвуют желающие из различных уголков мира, возможно с даты открытия до 1 февраля. Выразить предпочтение муниципалитету по выбору разрешается не более, чем 1 раз в день. Проголосовать можно по ссылке.

За почетную роль также сражаются центры Калининградской, Мурманской и Омской областей. Название города-чемпиона официально огласят 2 февраля во время передачи статуса столицы Тотального диктанта в Ярославле, сообщает администрация Нижнего Тагила.

За звание столицы «Тотального диктанта — 2023» поборется Нижний Тагил
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В победившем городе 8 апреля автор Василий Авченко ознакомит участников с текстом, в это же время из специализированно подготовленной студии запишут фрагмент онлайн-марафона. Также в одном из четырех номинантов проведут Фестиваль грамотности.

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике впервые пройдут в Каменске-Уральском
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Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском впервые прошли соревнования по тяжелой атлетике «Юность Урала», для участия в которых съехались спортсмены из разных регионов России. Всего в мероприятии принимало участие 22 девушки и 118 юношей.

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#Анна Варнакина#Свободное время#Тотальный диктант#Грамотность#Диктант#Мероприятие#Нижний Тагил
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