300 человек искали и нашли пропавшую дворнягу Жужу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Мать хозяйки пса рассказала Е1, что потеряли Жужу из-за того, что во время прогулки по городу перешли улицу не по пешеходному переходу, пес услышал голоса хозяев и побежал, сорвавшись с поводка. Перестав от радости соображать, животное понеслось по дорогам, стукнувшись лбом о проезжающую мимо машину. Люди беспокоились, что Жужу могут сбить.
Нашли питомца по воле случая на проспекте Орджоникидзе (вектор поисков определили по фотографиям, которые жители Екатеринбурга присылали зоо-волонтерам). По возвращении в квартиру, которая находится в микрорайоне Эльмаш, собака почувствовала себя как дома: проверила знакомые миски, поиграла с кольцом для перетягивания.