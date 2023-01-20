300 человек искали и нашли пропавшую дворнягу Жужу в Екатеринбурге

Мать хозяйки пса рассказала Е1, что потеряли Жужу из-за того, что во время прогулки по городу перешли улицу не по пешеходному переходу, пес услышал голоса хозяев и побежал, сорвавшись с поводка. Перестав от радости соображать, животное понеслось по дорогам, стукнувшись лбом о проезжающую мимо машину. Люди беспокоились, что Жужу могут сбить.