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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

300 человек искали и нашли пропавшую дворнягу Жужу в Екатеринбурге

Сегодня, 06:25
Фото: "Потеряшки на Уралмаше и Эльмаше" ВКонтакте
Пес 19 дней бродил по улицам Екатеринбурга в аномальные морозы, пока хозяева отмечали новогодние праздники. Приехавшую из Йошкара-Олы Жужу искали 300 добровольцев.

Мать хозяйки пса рассказала Е1, что потеряли Жужу из-за того, что во время прогулки по городу перешли улицу не по пешеходному переходу, пес услышал голоса хозяев и побежал, сорвавшись с поводка. Перестав от радости соображать, животное понеслось по дорогам, стукнувшись лбом о проезжающую мимо машину. Люди беспокоились, что Жужу могут сбить.

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Нашли питомца по воле случая на проспекте Орджоникидзе (вектор поисков определили по фотографиям, которые жители Екатеринбурга присылали зоо-волонтерам). По возвращении в квартиру, которая находится в микрорайоне Эльмаш, собака почувствовала себя как дома: проверила знакомые миски, поиграла с кольцом для перетягивания.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Собака#Волонтеры#Поиски#Животные
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