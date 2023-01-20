Более 1,5 тысячи жителей Нижнего Тагила окунулись в прорубь на Крещение

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
На месте дежурили полицейские, спасатели, а также скорая помощь. Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В Центре защиты населения рассказали, что установленная купель у «Клуба моржей» является единственной разрешенной в городе.
Для комфортного переодевания граждан на берегу пруда были установлены палатки с обогревом. Вечером прорубь подсвечивала специальная мачта. Спасатели, волонтеры и охрана следили за тем, чтобы люди по очереди проходили к месту купания и обратно.
На месте купания побывал и журналист TagilCity.ru. В прорубь окунались не только взрослые, но и дети. По словам директора Центра защиты населения Сергея Копёркина, в этом году людей меньше.