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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Более 1,5 тысячи жителей Нижнего Тагила окунулись в прорубь на Крещение

Сегодня, 04:58
Фото: TagilCity.ru
В купель на Тагильском пруду в день празднования Крещения окунулись более 1,5 тысячи жителей города.

На месте дежурили полицейские, спасатели, а также скорая помощь. Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Центре защиты населения рассказали, что установленная купель у «Клуба моржей» является единственной разрешенной в городе.

Для комфортного переодевания граждан на берегу пруда были установлены палатки с обогревом. Вечером прорубь подсвечивала специальная мачта. Спасатели, волонтеры и охрана следили за тем, чтобы люди по очереди проходили к месту купания и обратно.

На месте купания побывал и журналист TagilCity.ru. В прорубь окунались не только взрослые, но и дети. По словам директора Центра защиты населения Сергея Копёркина, в этом году людей меньше.

Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Сергей Коперкин#Крещение#Купания#Купель#Ирина Кирилова
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