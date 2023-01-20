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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Очевидцы: едва не погибший в купели на Крещение житель Нижнего Тагила был пьян

Сегодня, 08:54
Фото: TagilCity.ru
В ночь на 19 января в Нижнем Тагиле во время крещенских купаний в проруби мужчина едва не погиб. Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, тагильчанин был в состоянии алкогольного опьянения. И нетрезвые купания в Крещение — не редкость. Позже мужчина опроверг слова очевидцев.
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Директор «Центра защиты населения» Сергей Копёркин рассказал TagilCity.ru о причинах происшествия в тагильской купели:

Я был в этот момент там. Это произошло примерно в начале двенадцатого часа, это были одни из первых посетителей купели. Молодой человек с компанией в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться. В какой-то момент он получил судороги и обратно упал в воду. Один из купающихся людей подхватил его, а также рядом стоящий сотрудник ЧОП. Они передали мужчину спасателям, которые привели его в чувства. Помощь медиков не понадобилась, так как это рядовой случай, когда пьяные лезут в холодную воду.

Купание в нетрезвом виде (как на Крещение, так и в летнее время) является опасным. Руководитель службы спасателей отмечает, что лишняя нагрузка на организм в виде алкоголя при моржевании может закончиться фатально.

Я бы сказал, что человек не рассчитал свои силы: купание в холодной воде — это стресс для организма, а в алкогольном опьянении двойной стресс, который может привести к печальным последствиям.
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Видеоролик, где видно в воде скованного судорогами мужчину на купели в Нижнем Тагиле, стал одним из самых популярных ЧП в Крещение. В 2022 году всю страну потрясла смертельная трагедия в купели в Ленинградской области, когда женщина прыгнула в купель и ее унесло под лед течением. Поиски тела заняли 10 дней.

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#Александра Логинова#Крещение#Купель#Пруд#Пьяный#Алкоголь#Сергей Коперкин#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив
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