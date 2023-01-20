Очевидцы: едва не погибший в купели на Крещение житель Нижнего Тагила был пьян

Видеоролик, где видно в воде скованного судорогами мужчину на купели в Нижнем Тагиле, стал одним из самых популярных ЧП в Крещение. В 2022 году всю страну потрясла смертельная трагедия в купели в Ленинградской области, когда женщина прыгнула в купель и ее унесло под лед течением. Поиски тела заняли 10 дней.