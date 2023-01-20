Качество воды в родниках и колодцах проверят в Нижнем Тагиле

От фирмы требуется оказывать такие услуги в течение всего года. В частности, необходимо провести четыре забора воды в периоды: с даты заключения контракта — 5 марта 2023 года, с 1 апреля по 05 июня, с 1 июля по 5 сентября и с 1 октября — 5 декабря.