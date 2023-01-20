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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Качество воды в родниках и колодцах проверят в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
Исследование воды в родниках и колодцах будет проведено в Нижнем Тагиле. На данный момент ведутся поиски подрядчика.

Заказчиком выступает администрация. Начальная цена контракта составляет порядка 3,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Подавать заявки для участия можно до 27 января. Подписав договор, подрядчик обязуется проверять воду согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

От фирмы требуется оказывать такие услуги в течение всего года. В частности, необходимо провести четыре забора воды в периоды: с даты заключения контракта — 5 марта 2023 года, с 1 апреля по 05 июня, с 1 июля по 5 сентября и с 1 октября — 5 декабря.

Отмечается, что проверять нужно будет родники и колодцы сел Серебрянка, Верхняя и Нижняя Ослянка, деревень Захаровка, Баронская, Усть-Утка, Еква, Сулем, Елизаветинское и многих других, а также в Нижнем Тагиле. Всего 159 источников.

Проверять требуется воду на такие показатели: мутность, цветность, запах, сульфаты, марганец, железо, кремний, вредные бактерии и так далее.

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#Елена Озерова#Экология#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вода#Проверка#Качество
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