Кондуктор выгнала детей на мороз из автобуса в Каменске-Уральском

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Дети, которых она высадила – 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. В салон их не пустили, потому что у них не прошла оплата проезда по картам. В тот день на улице стоял сильный мороз.