Кондуктор выгнала детей на мороз из автобуса в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Дети, которых она высадила – 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. В салон их не пустили, потому что у них не прошла оплата проезда по картам. В тот день на улице стоял сильный мороз.
Детям пришлось ожидать другой автобус. Дойти до дома пешком они тоже не могли, так как живут слишком далеко.
Ситуацией заинтересовалась прокуратура, так как детей не имеют право высаживать из общественного транспорта в случае неуплаты проезда.