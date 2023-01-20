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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Кондуктор выгнала детей на мороз из автобуса в Каменске-Уральском

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Кондуктор автобуса в Каменске-Уральском высадила из автобуса детей. После этого случая было возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Дети, которых она высадила – 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. В салон их не пустили, потому что у них не прошла оплата проезда по картам. В тот день на улице стоял сильный мороз.

Детям пришлось ожидать другой автобус. Дойти до дома пешком они тоже не могли, так как живут слишком далеко.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура, так как детей не имеют право высаживать из общественного транспорта в случае неуплаты проезда.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Автобус#Дети#Кондуктор
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