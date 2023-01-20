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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете

Сегодня, 10:08
Talegram-канал Никиты Соловьева
Бизнесмена из Свердловской области, занимающегося легальным выращиванием конопли, Никиту Соловьева исключили из комиссии по экологии Государственного совета РФ.

В опубликованном решении от 12 января сказано, что исключение связано с неправомерным использованием бланка комиссии в личных целях. Место Никиты Соловьева займет заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

Решение комиссии по экологии ГоссоветаРешение комиссии по экологии Госсовета
Решение комиссии по экологии ГоссоветаРешение комиссии по экологии Госсовета
Решение комиссии по экологии Госсовета

Как рассказал журналисту TagilCity.ru сам Никита Соловьев, такое решение стало для него неожиданностью. Изначально он узнал о нем из telegram-канала, а документы об исключении получил только вчера, 19 января. 

Буду разбираться в ситуации. Дело в том, что ни законом, ни положением комиссии Госсовета не запрещено использовать бланки для собственных нужд, — сообщил TagilCity.ru бизнесмен.

По словам Никиты Соловьева, который также является президентом экологического фонда «Зеленый Урал», бланки он использовал для обращения в надзорные и силовые ведомства с просьбой проверить работу лесообрабатывающей компании «ЖелДорПуть». По мнению общественников фонда, организация занималась незаконной вырубкой леса и захватом земель. После этого в «ЖелДорПуть» начались проверки, в том числе со стороны ФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело.

После этого на меня началось давление со стороны компании. В ряде СМИ появились негативные статьи с клеветой. И мое исключение из комиссии, видимо, эхо той истории с «ЖелДорПуть», — рассказал Никита Соловьев.

Больше ни в каких личных целях, по его словам, он бланки комиссии не использовал.

Напомним, Никита Соловьев является владельцем компании «Рустехкон», которая занимается легальным выращиванием конопли в Свердловской области. Сырье планируется использовать для пищевой и текстильной промышленности. 

В ноябре прошлого года появилась информация, что силовики изъяли со склада «Рустехкон» семь тонн семян конопли. Никита Соловьев эту информацию опровергал, заявив, что они забрали только 100 граммов на экспертизу.

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#Анна Григорьева#Политика#Эксклюзив#Свердловская область#Никита Соловьев#Госсовет#Исключение#Конопля
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