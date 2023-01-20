Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете

По словам Никиты Соловьева, который также является президентом экологического фонда «Зеленый Урал», бланки он использовал для обращения в надзорные и силовые ведомства с просьбой проверить работу лесообрабатывающей компании «ЖелДорПуть». По мнению общественников фонда, организация занималась незаконной вырубкой леса и захватом земель. После этого в «ЖелДорПуть» начались проверки, в том числе со стороны ФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело.