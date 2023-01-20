Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В опубликованном решении от 12 января сказано, что исключение связано с неправомерным использованием бланка комиссии в личных целях. Место Никиты Соловьева займет заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.
Как рассказал журналисту TagilCity.ru сам Никита Соловьев, такое решение стало для него неожиданностью. Изначально он узнал о нем из telegram-канала, а документы об исключении получил только вчера, 19 января.
Буду разбираться в ситуации. Дело в том, что ни законом, ни положением комиссии Госсовета не запрещено использовать бланки для собственных нужд, — сообщил TagilCity.ru бизнесмен.
По словам Никиты Соловьева, который также является президентом экологического фонда «Зеленый Урал», бланки он использовал для обращения в надзорные и силовые ведомства с просьбой проверить работу лесообрабатывающей компании «ЖелДорПуть». По мнению общественников фонда, организация занималась незаконной вырубкой леса и захватом земель. После этого в «ЖелДорПуть» начались проверки, в том числе со стороны ФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело.
После этого на меня началось давление со стороны компании. В ряде СМИ появились негативные статьи с клеветой. И мое исключение из комиссии, видимо, эхо той истории с «ЖелДорПуть», — рассказал Никита Соловьев.
Больше ни в каких личных целях, по его словам, он бланки комиссии не использовал.
Напомним, Никита Соловьев является владельцем компании «Рустехкон», которая занимается легальным выращиванием конопли в Свердловской области. Сырье планируется использовать для пищевой и текстильной промышленности.
В ноябре прошлого года появилась информация, что силовики изъяли со склада «Рустехкон» семь тонн семян конопли. Никита Соловьев эту информацию опровергал, заявив, что они забрали только 100 граммов на экспертизу.