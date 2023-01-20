Мобилизация в январе 2023 года в Свердловской области

Не остался в стороне и депутат Госдумы Андрей Гурулев. Политик рассказал, что в данный момент, по его мнению, нужды во второй и последующих волнах призыва, а также во всеобщей мобилизации, нет. Кроме того, промышленности нужно выйти на соответствующий уровень для обеспечения новой группы военных, а подобные условия будут достигнуты не ранее, чем через полгода, считает Гурулев.