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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Мобилизация в январе 2023 года в Свердловской области

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
По окончании новогодних каникул жители Свердловской области задались вопросом: ожидается ли вторая волна мобилизации в 2023 году? В социальных сетях в отношении этого вопроса и на форумах в интернете распространяется масса домыслов. Больше информации — в материале TagilCity.ru.

На множественные слухи о второй волне частичной мобилизации в январе 2023 года отвечали первые лица государства: председатель Софведа Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин.

Вероятность второй волны мобилизации оценили в Госдуме
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Во время выступления в 2022 году президент заявил, что нет смысла продолжать полемику о дополняющем призыве военнообязанных для службы на территории СВО. Информация актуальна для предыдущего года и для любого периода 2023-го из-за того, что мобилизационные мероприятия не нужны.

Песков: правительство не обсуждает вторую волну частичной мобилизации
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Со слов главнокомандующего, за время проведения частичной мобилизации призвали 300 000 мужчин с военно-учетными специальностями, половина из которых уже сейчас базируется на южных рубежах: 77 000 человек выполняют боевые задачи, служат в теробороне, сражаются на линии боестолкновений или проходят переобучение.

Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек
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В ходе проведения пресс-конференции с главой Армении и Азербайджана Владимир Путин рассказал о том, что частичная мобилизация в России завершена. Он также сообщил о намерениях обсудить создание соответствующего правового акта с юристами.

Путин: «Смысла во второй волне мобилизации нет»
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Во время пресс-колла секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доверять нужно только официальным источникам — властям. Неофициальные telegram-каналы распространяют слухи, не имеющие отношения к реальности. Действительная информация может поступать только от пресс-служб Министерства обороны и президента. Следовательно, в январе 2023 года призыва в рамках частичной мобилизации не будет.

Дмитрий Песков ответил на слухи о второй волне мобилизации
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В свою очередь председатель Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что нужды в проведении второй волны частичной мобилизации в 2023 году нет. Со слов политика, эта информация не обсуждалась в Совбезе. Спикер прокомментировала, что все слухи — всего лишь фейки, ложные данные. Из этого следует, что повторной волны призыва зимой 2023 года не будет.

Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»
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Не остался в стороне и депутат Госдумы Андрей Гурулев. Политик рассказал, что в данный момент, по его мнению, нужды во второй и последующих волнах призыва, а также во всеобщей мобилизации, нет. Кроме того, промышленности нужно выйти на соответствующий уровень для обеспечения новой группы военных, а подобные условия будут достигнуты не ранее, чем через полгода, считает Гурулев.

Спецоперация на Украине и частичная мобилизация в России: итоги 2022 года
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Специалисты в военной сфере соглашаются с официальными источниками: например, военный обозреватель Виктор Литовкин сообщает, что сил военных-контрактников хватит для решения задач, а всеобщая мобилизация — слишком трудозатратный процесс и непростая процедура. На подобное положение дел повлиял и принятый 1 января 2023 года указ, увеличивающий количество военнослужащих в армии ВС РФ до 1,5 миллиона человек.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
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Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что во время призыва военнообязанных ведомству удалось отправить на южные рубежи 300 000 солдат, а 800 000 — выдать отсрочки (для поддержания экономической стабильности и поддержании работоспособности предприятий в России).

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