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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Открыть новый участок Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле планируется в 2023 году

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Открыть новый участок дороги на Черноисточинском шоссе планируется в 2023 году. Речь идет о недостроенной дороге на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.

Работа по данной дороге велась и в 2022 году. Тогда были предприняты меры для комфортного перехода жителей микрорайона к социальным объектам. Работы этом участке были начаты еще в 2017 году. Но завершить их не удалось. Впоследствии договор с подрядчиком был расторгнут.

По словам замглавы СЗГХ Николая Новикова, на данный момент проводится корректировка документации в соответствии с проектом, который уже прошел госэкспертизу.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе совещания по вопросам благоустройства Муринских прудов заявил, что работа должна быть завершена быстрее. Он поручил заключить контракт для проведения работ в мае. Пинаев отметил, что главной задачей на текущий год является открытие движения на новом участке Черноисточинского шоссе. Это, по его словам, увеличит пропускную способность дорог с учетом дополнительной нагрузки, которая возникла после открытия моста через пруд.

В пресс-службе администрации города отмечают, что в 2023 году будет отремонтирован еще один участок Черноисточинского шоссе от улицы Кирова. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта БКД.

Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Город#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Владислав Пинаев#Дорога#Строительство#Нацпроект#БКД#Касается каждого
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