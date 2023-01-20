Открыть новый участок Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле планируется в 2023 году

Работа по данной дороге велась и в 2022 году. Тогда были предприняты меры для комфортного перехода жителей микрорайона к социальным объектам. Работы этом участке были начаты еще в 2017 году. Но завершить их не удалось. Впоследствии договор с подрядчиком был расторгнут.