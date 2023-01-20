Открыть новый участок Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле планируется в 2023 году

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Работа по данной дороге велась и в 2022 году. Тогда были предприняты меры для комфортного перехода жителей микрорайона к социальным объектам. Работы этом участке были начаты еще в 2017 году. Но завершить их не удалось. Впоследствии договор с подрядчиком был расторгнут.
По словам замглавы СЗГХ Николая Новикова, на данный момент проводится корректировка документации в соответствии с проектом, который уже прошел госэкспертизу.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе совещания по вопросам благоустройства Муринских прудов заявил, что работа должна быть завершена быстрее. Он поручил заключить контракт для проведения работ в мае. Пинаев отметил, что главной задачей на текущий год является открытие движения на новом участке Черноисточинского шоссе. Это, по его словам, увеличит пропускную способность дорог с учетом дополнительной нагрузки, которая возникла после открытия моста через пруд.
В пресс-службе администрации города отмечают, что в 2023 году будет отремонтирован еще один участок Черноисточинского шоссе от улицы Кирова. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта БКД.