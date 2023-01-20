Отравлением 15 человек шаурмой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Изначально сообщалось о 12 пострадавших, но позднее Роспотребнадзор заявил, что их число выросло до 15. Все они заболели с 16 по 19 января 2023 года. 11 человек попали в больницу. Отмечается, что 8 зараженных являются учениками колледжа имени Ползунова.