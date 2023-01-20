Отравлением 15 человек шаурмой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

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При наличии оснований он потребовал начать проверку, сообщили в СК РФ.
Изначально сообщалось о 12 пострадавших, но позднее Роспотребнадзор заявил, что их число выросло до 15. Все они заболели с 16 по 19 января 2023 года. 11 человек попали в больницу. Отмечается, что 8 зараженных являются учениками колледжа имени Ползунова.
Проведенные исследования выявлен норовирус второго типа. Также он обнаружен у трех сотрудников заведения, где ели заболевшие.
Роспотребнадзор уже начал проверку. На данный момент в закусочной выявлены нарушения. В частности, в готовой продукции и компонентах для приготовления блюд найдена кишечная палочка. Уже составлен протокол о приостановлении деятельности заведения до устранения всех нарушений.
Кроме того, все материалы направлены в правоохранительные органы. Дополнительно колледжу им. Ползунова выдано предписание об обработке общежития, в котором проживают заболевшие студенты.