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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Отравлением 15 человек шаурмой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с отравлением 15 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге.

При наличии оснований он потребовал начать проверку, сообщили в СК РФ.

Изначально сообщалось о 12 пострадавших, но позднее Роспотребнадзор заявил, что их число выросло до 15. Все они заболели с 16 по 19 января 2023 года. 11 человек попали в больницу. Отмечается, что 8 зараженных являются учениками колледжа имени Ползунова.

Проведенные исследования выявлен норовирус второго типа. Также он обнаружен у трех сотрудников заведения, где ели заболевшие.

Роспотребнадзор уже начал проверку. На данный момент в закусочной выявлены нарушения. В частности, в готовой продукции и компонентах для приготовления блюд найдена кишечная палочка. Уже составлен протокол о приостановлении деятельности заведения до устранения всех нарушений.

Кроме того, все материалы направлены в правоохранительные органы. Дополнительно колледжу им. Ползунова выдано предписание об обработке общежития, в котором проживают заболевшие студенты.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Студенты#Заболевшие#Инфекция
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